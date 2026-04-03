БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГУ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ СЧЕТА ДЛЯ БИЗНЕСА


09:34 06.04.2026

ОАО «Белагропромбанк» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность зарезервировать номер расчетного счета до завершения формирования полного пакета документов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуга позволяет новым клиентам банка получить реквизиты заранее и сразу их использовать.

Зарезервированный номер счета можно указывать в договорах, счетах и иных документах для контрагентов сразу после резервирования. Это исключает задержки в деловых процессах, связанные с ожиданием завершения банковских процедур. Номер остается неизменным после полного открытия счета и вступления договора в силу.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок резервирования составляет пять календарных дней. В этот период по счету не проводятся приходные и расходные операции - полная функциональность становится доступна после подписания договора банковского обслуживания и завершения процедуры открытия счета.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
валюта курс
EUR 3.3894
USD 2.9364
RUB 3.7179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3819 -0.0046
USD 2.9364 -0.0005
RUB 3.7179 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3880
USD 2.9250 2.9300
RUB 3.7000 3.7090
подробнее

Конвертация в банках
на 06.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1590
EUR/RUB 91.5000 91.6000
USD/RUB 79.0000 79.4000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
