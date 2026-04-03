ОАО «Белагропромбанк» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность зарезервировать номер расчетного счета до завершения формирования полного пакета документов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, услуга позволяет новым клиентам банка получить реквизиты заранее и сразу их использовать.

Зарезервированный номер счета можно указывать в договорах, счетах и иных документах для контрагентов сразу после резервирования. Это исключает задержки в деловых процессах, связанные с ожиданием завершения банковских процедур. Номер остается неизменным после полного открытия счета и вступления договора в силу.

Услуга предоставляется бесплатно. Срок резервирования составляет пять календарных дней. В этот период по счету не проводятся приходные и расходные операции - полная функциональность становится доступна после подписания договора банковского обслуживания и завершения процедуры открытия счета.