Банк БелВЭБ с 4 мая 2026 года вносит изменения в Правила оказания платежных услуг интернет-эквайринга.

Как собщилил ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим договоры интернет-эквайринга, заключенные на основании предыдущей редакции Правил, будут автоматически считаться приведенными в соответствие с новой версией и продолжат свое действие.

Внесенные корректировки направлены на повышение безопасности онлайн-платежей, усиление контроля за транзакциями и приведение процедур взаимодействия с организациями торговли и сервиса (ОТС) в соответствие с требованиями платежных систем и законодательства о ПОД/ФТ.

Ключевые изменения:

1. Дополнен перечень причин, по которым Банк отказывает в заключении договора интернет-эквайринга.

2. Дополнены права Банка в одностороннем порядке прекратить проведение авторизации операций для ОТС при наступлении определенных договором интернет-эквайринга событий.

3. Дополнены обязанности ОТС:

- при изменении предоставлять в банк актуальные идентификационные сведения, а также (при наличии) документы и сведения, подтверждающие и поясняющие указанные изменения (например, юридический адрес, перечень новых учредителей и т.д.);

- предоставлять по запросу банка документы и сведения, необходимые для осуществления внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, в сроки, установленные в запросе;

- возмещать банку документально подтвержденные суммы штрафов, наложенные на банк платежными системами по операциям онлайн-оплаты на виртуальном устройстве, совершенным с нарушением правил платежных систем, произошедшим по вине ОТС, в срок, указанный в письменном требовании банка.

С полным текстом новой редакции Правил можно ознакомиться в разделе «Малому бизнесу» на сайте банка.