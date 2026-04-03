БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ ПО ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГУ


13:35 03.04.2026

Банк БелВЭБ с 4 мая 2026 года вносит изменения в Правила оказания платежных услуг интернет-эквайринга.

Как собщилил ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим договоры интернет-эквайринга, заключенные на основании предыдущей редакции Правил, будут автоматически считаться приведенными в соответствие с новой версией и продолжат свое действие.

Внесенные корректировки направлены на повышение безопасности онлайн-платежей, усиление контроля за транзакциями и приведение процедур взаимодействия с организациями торговли и сервиса (ОТС) в соответствие с требованиями платежных систем и законодательства о ПОД/ФТ.

Ключевые изменения:

1. Дополнен перечень причин, по которым Банк отказывает в заключении договора интернет-эквайринга.

2. Дополнены права Банка в одностороннем порядке прекратить проведение авторизации операций для ОТС при наступлении определенных договором интернет-эквайринга событий.

3. Дополнены обязанности ОТС:

- при изменении предоставлять в банк актуальные идентификационные сведения, а также (при наличии) документы и сведения, подтверждающие и поясняющие указанные изменения (например, юридический адрес, перечень новых учредителей и т.д.);

- предоставлять по запросу банка документы и сведения, необходимые для осуществления внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, в сроки, установленные в запросе;

- возмещать банку документально подтвержденные суммы штрафов, наложенные на банк платежными системами по операциям онлайн-оплаты на виртуальном устройстве, совершенным с нарушением правил платежных систем, произошедшим по вине ОТС, в срок, указанный в письменном требовании банка.

С полным текстом новой редакции Правил можно ознакомиться в разделе «Малому бизнесу» на сайте банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
валюта курс
EUR 3.3894
USD 2.9364
RUB 3.7179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3819 -0.0046
USD 2.9364 -0.0005
RUB 3.7179 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3950
USD 2.9510 2.9395
RUB 3.6800 3.6870
подробнее

Конвертация в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1560
EUR/RUB 91.8000 92.4000
USD/RUB 79.5000 79.9900
подробнее
