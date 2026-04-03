ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.04.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БАНК РАЗВИТИЯ И РОСАГРОЛИЗИНГ ПОДПИСАЛИ ЭКСПОРТНЫЙ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


12:32 03.04.2026

Банк развития Беларуси и Росагролизинг подписали экспортный меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка разватия, для Беларуси и России экономическое сотрудничество – обоюдный ресурс роста, который позволяет наращивать технологический потенциал и укреплять конкурентные позиции на мировом рынке. У двух стран сложилась результативная кооперация в машиностроении, сельском хозяйстве и финансовой сфере. Однако для повышения эффективности такое сотрудничество необходимо постоянно развивать и укреплять, создавая новые возможности для реализации совместных проектов.

Банк развития активно взаимодействует с финансовыми институтами и банками России для продвижения белорусских товаров на российском рынке. И здесь важно подчеркнуть: у Банка есть уникальная компетенция – финансирование нерезидентов для поставок белорусской продукции. Именно этот механизм ляжет в основу нового соглашения.

Как отметил Председатель Правления Банка развития Сергей Столярчук, сегодняшняя встреча – важный шаг для практического наполнения достигнутых ранее договоренностей.

«Ваш визит отчетливо подтверждает тесные и дружественные отношения между нашими странами и взаимный высокий интерес к наращиванию обоюдовыгодного экономического сотрудничества. Банк развития является опорным институтом Правительства по финансовой поддержке поставок белорусской продукции за рубеж. Экспортная модель нашей страны позволяет в полной мере удовлетворять интересы российского потребителя как в номенклатуре и качестве товаров, так и в инструментах финансирования», – сказал председатель Правления Банка развития Сергей Столярчук.

Меморандум открывает новые возможности для белорусского машиностроения и смежных отраслей, способствуя укреплению технологического партнерства и росту благосостояния в обеих странах. За счет экспортных кредитов Банка развития Росагролизинг сможет финансировать поставки белорусской сельхозтехники, автомобилей, оборудования и иных товаров в адрес российских лизингополучателей.

«Сотрудничество с Республикой Беларусь для Росагролизинга имеет стратегическое значение. Нас связывает многолетняя совместная работа с белорусскими производителями и финансовыми институтами, и сегодня это взаимодействие выходит на новый уровень. Подписанное соглашение создает дополнительные возможности для увеличения поставок, расширения финансовых механизмов и формирования более удобных условий для аграриев», – отметил генеральный директор Росагролизинга Павел Косов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
валюта курс
EUR 3.3894
USD 2.9364
RUB 3.7179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3819 -0.0046
USD 2.9364 -0.0005
RUB 3.7179 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3950
USD 2.9510 2.9395
RUB 3.6800 3.6870
подробнее

Конвертация в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1560
EUR/RUB 91.8000 92.4000
USD/RUB 79.5000 79.9900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте