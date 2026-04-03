Банк развития Беларуси и Росагролизинг подписали экспортный меморандум о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка разватия, для Беларуси и России экономическое сотрудничество – обоюдный ресурс роста, который позволяет наращивать технологический потенциал и укреплять конкурентные позиции на мировом рынке. У двух стран сложилась результативная кооперация в машиностроении, сельском хозяйстве и финансовой сфере. Однако для повышения эффективности такое сотрудничество необходимо постоянно развивать и укреплять, создавая новые возможности для реализации совместных проектов.

Банк развития активно взаимодействует с финансовыми институтами и банками России для продвижения белорусских товаров на российском рынке. И здесь важно подчеркнуть: у Банка есть уникальная компетенция – финансирование нерезидентов для поставок белорусской продукции. Именно этот механизм ляжет в основу нового соглашения.

Как отметил Председатель Правления Банка развития Сергей Столярчук, сегодняшняя встреча – важный шаг для практического наполнения достигнутых ранее договоренностей.

«Ваш визит отчетливо подтверждает тесные и дружественные отношения между нашими странами и взаимный высокий интерес к наращиванию обоюдовыгодного экономического сотрудничества. Банк развития является опорным институтом Правительства по финансовой поддержке поставок белорусской продукции за рубеж. Экспортная модель нашей страны позволяет в полной мере удовлетворять интересы российского потребителя как в номенклатуре и качестве товаров, так и в инструментах финансирования», – сказал председатель Правления Банка развития Сергей Столярчук.

Меморандум открывает новые возможности для белорусского машиностроения и смежных отраслей, способствуя укреплению технологического партнерства и росту благосостояния в обеих странах. За счет экспортных кредитов Банка развития Росагролизинг сможет финансировать поставки белорусской сельхозтехники, автомобилей, оборудования и иных товаров в адрес российских лизингополучателей.

«Сотрудничество с Республикой Беларусь для Росагролизинга имеет стратегическое значение. Нас связывает многолетняя совместная работа с белорусскими производителями и финансовыми институтами, и сегодня это взаимодействие выходит на новый уровень. Подписанное соглашение создает дополнительные возможности для увеличения поставок, расширения финансовых механизмов и формирования более удобных условий для аграриев», – отметил генеральный директор Росагролизинга Павел Косов.