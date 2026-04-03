|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ И OWNER ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ КЛУБ «АКСЕЛЕРАТОР: ЛЮДИ ДЕЛА» ДЛЯ СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ МСБ
09:08 03.04.2026
Бизнес-сообщество Owner при поддержке генерального партнера — Банка БелВЭБ — запустили масштабный проект Клуб «Акселератор: Люди дела» для системного развития МСБ в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, формат акселератора — трехмесячный практический спринт, в ходе которого более 300 участников в закрытом режиме прорабатывают ключевые процессы своих компаний.
Проект включает 10 блоков в формате онлайн-встреч по ключевым процессам бизнеса, а также методологию кросс-нишевого обмена опытом в малых группах («Десяток»). Результатом для каждого участника становится детальный план развития, построенный на реальных финансовых показателях, а не на теоретических моделях.
Проект официально стартовал 24 марта 2026 года с масштабного форума клуба «Акселератор: Люди Дела» в Минске, собравшего полный зал — более 300 предпринимателей со всей Беларуси. Форум стал моментом «выныривания» из операционки, дав собственникам необходимый заряд и смыслы для долгого пути трансформации. Форум подтвердил высокий запрос бизнеса на структурированные инструменты развития. Участники отметили высокий уровень организации и благоприятную среду для открытого обмена опытом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
Курсы в банках
на 03.04.2026
Конвертация в банках
на 03.04.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте