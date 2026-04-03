Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ И OWNER ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ КЛУБ «АКСЕЛЕРАТОР: ЛЮДИ ДЕЛА» ДЛЯ СИСТЕМНОГО РАЗВИТИЯ МСБ


09:08 03.04.2026

Бизнес-сообщество Owner при поддержке генерального партнера — Банка БелВЭБ — запустили масштабный проект Клуб «Акселератор: Люди дела» для системного развития МСБ в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, формат акселератора — трехмесячный практический спринт, в ходе которого более 300 участников в закрытом режиме прорабатывают ключевые процессы своих компаний.

Проект включает 10 блоков в формате онлайн-встреч по ключевым процессам бизнеса, а также методологию кросс-нишевого обмена опытом в малых группах («Десяток»). Результатом для каждого участника становится детальный план развития, построенный на реальных финансовых показателях, а не на теоретических моделях.

Проект официально стартовал 24 марта 2026 года с масштабного форума клуба «Акселератор: Люди Дела» в Минске, собравшего полный зал — более 300 предпринимателей со всей Беларуси. Форум стал моментом «выныривания» из операционки, дав собственникам необходимый заряд и смыслы для долгого пути трансформации. Форум подтвердил высокий запрос бизнеса на структурированные инструменты развития. Участники отметили высокий уровень организации и благоприятную среду для открытого обмена опытом.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.04.2026
валюта курс
EUR 3.3894
USD 2.9364
RUB 3.7179
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.04.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3819 -0.0046
USD 2.9364 -0.0005
RUB 3.7179 +0.0176
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3840 3.3950
USD 2.9510 2.9395
RUB 3.6800 3.6870
подробнее

Конвертация в банках
на 03.04.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1560
EUR/RUB 91.8000 92.4000
USD/RUB 79.5000 79.9900
подробнее
