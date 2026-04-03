Бизнес-сообщество Owner при поддержке генерального партнера — Банка БелВЭБ — запустили масштабный проект Клуб «Акселератор: Люди дела» для системного развития МСБ в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, формат акселератора — трехмесячный практический спринт, в ходе которого более 300 участников в закрытом режиме прорабатывают ключевые процессы своих компаний.

Проект включает 10 блоков в формате онлайн-встреч по ключевым процессам бизнеса, а также методологию кросс-нишевого обмена опытом в малых группах («Десяток»). Результатом для каждого участника становится детальный план развития, построенный на реальных финансовых показателях, а не на теоретических моделях.

Проект официально стартовал 24 марта 2026 года с масштабного форума клуба «Акселератор: Люди Дела» в Минске, собравшего полный зал — более 300 предпринимателей со всей Беларуси. Форум стал моментом «выныривания» из операционки, дав собственникам необходимый заряд и смыслы для долгого пути трансформации. Форум подтвердил высокий запрос бизнеса на структурированные инструменты развития. Участники отметили высокий уровень организации и благоприятную среду для открытого обмена опытом.