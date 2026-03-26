27.03.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

В НАЦБАНКЕ БЕЛАРУСИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ВИДЕОБЛОГЕРОВ «ДЕНЬГИ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ»


12:01 27.03.2026

В Национальном банке подведены итоги конкурса видеоблогеров ”Деньги имеют значение“. По уже сложившейся традиции конкурс был приурочен к проходившей в Республике Беларусь с 16 по 22 марта 2026 года Неделе финансовой грамотности детей и молодежи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в этом году в конкурсе участвовало более 500 видеороликов на тему ”Цифровые финансы“. В своих работах молодые люди из всех регионов Беларуси рассуждали о цифровом банкинге и современных способах оплаты, искусственном интеллекте в финансах, цифровой безопасности, финансовых технологиях будущего (блокчейне, криптовалютах, цифровом рубле).

Гран-при конкурса решением жюри удостоен Михайловский Александр (г. Могилев).

В номинации ”Креативный подход“ победителем стала Рыбакова Злата (г. Минск).

Также в этой категории были номинированы работы Жданова Марка (г. Минск) и Фесько Анны (г .п. Октябрьский, Гомельская область).

В номинации ”Лучшая анимация“ победил Книга Родион (г. Осиповичи, Могилевская область).

Номинанты – Бычковский Иван (аг. Барбаров, Гомельская область) и Хромов Артем (г. Могилев).

В номинации ”Лучший ролик по кибербезопасности“ победила Коваль Александра (г. Минск).

Номинанты – Гринок Владислав (аг. Каменка, Гомельская область) и команда в составе Азаренкова Леонарда, Граховской Арины, Дубко Ксении, Завадского Даниила, Зинкевич Полины, Ивановой Арины, Киташевой Эвелины, Косенко Анны, Красовской Милены, Кривенкова Вадима, Кудряшова Демида, Кулаженко Кристины, Нестеровской Валерии, Родина Виктора, Старовойтовой Варвары (г. Витебск).

В номинации ”Лучший сценарий“ победила работа Процко Ивана (г. Мозырь).

Номинанты – Данилович Петр (г. Гомель) и коллектив в составе Гринник Анастасии, Моисеенко Михаила, Милогородского Андрея, Шаплыко Ульяны (г. Минск).

Обладатель Гран-при награждается денежной премией в размере 2 000 рублей. Победители и номинанты получают премии в размере 1 000 рублей и 500 рублей соответственно.

Ролики-победители можно посмотреть на Едином портале финансовой грамотности.

Справочно. Конкурс видеоблогеров ”Деньги имеют значение“ проходит в Беларуси с 2018 года и является одним из значимых мероприятий по повышению финансовой грамотности молодежи. Главная цель конкурса – привлечение внимания молодежи к теме финансовой грамотности и популяризация базовых знаний в области финансов. За все время проведения на конкурс были представлены более 3,5 тысячи работ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.03.2026
валюта курс
EUR 3.4266
USD 2.9652
RUB 3.6501
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4123 -0.0077
USD 2.9652 +0.0151
RUB 3.6501 -0.0151
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4110 3.4100
USD 2.9530 2.9550
RUB 3.6530 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 27.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1525 1.1550
EUR/RUB 93.3000 93.3968
USD/RUB 80.7000 80.8900
подробнее
