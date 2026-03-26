В Национальном банке подведены итоги конкурса видеоблогеров ”Деньги имеют значение“. По уже сложившейся традиции конкурс был приурочен к проходившей в Республике Беларусь с 16 по 22 марта 2026 года Неделе финансовой грамотности детей и молодежи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в этом году в конкурсе участвовало более 500 видеороликов на тему ”Цифровые финансы“. В своих работах молодые люди из всех регионов Беларуси рассуждали о цифровом банкинге и современных способах оплаты, искусственном интеллекте в финансах, цифровой безопасности, финансовых технологиях будущего (блокчейне, криптовалютах, цифровом рубле).

Гран-при конкурса решением жюри удостоен Михайловский Александр (г. Могилев).

В номинации ”Креативный подход“ победителем стала Рыбакова Злата (г. Минск).

Также в этой категории были номинированы работы Жданова Марка (г. Минск) и Фесько Анны (г .п. Октябрьский, Гомельская область).

В номинации ”Лучшая анимация“ победил Книга Родион (г. Осиповичи, Могилевская область).

Номинанты – Бычковский Иван (аг. Барбаров, Гомельская область) и Хромов Артем (г. Могилев).

В номинации ”Лучший ролик по кибербезопасности“ победила Коваль Александра (г. Минск).

Номинанты – Гринок Владислав (аг. Каменка, Гомельская область) и команда в составе Азаренкова Леонарда, Граховской Арины, Дубко Ксении, Завадского Даниила, Зинкевич Полины, Ивановой Арины, Киташевой Эвелины, Косенко Анны, Красовской Милены, Кривенкова Вадима, Кудряшова Демида, Кулаженко Кристины, Нестеровской Валерии, Родина Виктора, Старовойтовой Варвары (г. Витебск).

В номинации ”Лучший сценарий“ победила работа Процко Ивана (г. Мозырь).

Номинанты – Данилович Петр (г. Гомель) и коллектив в составе Гринник Анастасии, Моисеенко Михаила, Милогородского Андрея, Шаплыко Ульяны (г. Минск).

Обладатель Гран-при награждается денежной премией в размере 2 000 рублей. Победители и номинанты получают премии в размере 1 000 рублей и 500 рублей соответственно.

Ролики-победители можно посмотреть на Едином портале финансовой грамотности.

Справочно. Конкурс видеоблогеров ”Деньги имеют значение“ проходит в Беларуси с 2018 года и является одним из значимых мероприятий по повышению финансовой грамотности молодежи. Главная цель конкурса – привлечение внимания молодежи к теме финансовой грамотности и популяризация базовых знаний в области финансов. За все время проведения на конкурс были представлены более 3,5 тысячи работ.