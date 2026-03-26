Белорусы стали чаще страдать от финансовых мошенников: выросло число успешных афер и их средняя сумма. Среди распространенных схем – обман и психологическое давление, так называемая социальная инженерия, а также незаконное использование реквизитов карточек. Рейтинг угроз составил Банковский процессинговый центр.

В 2025 году количество успешных мошеннических операций выросло на 27% по сравнению с прошлым годом, а вот средняя сумма одной аферы увеличилась значительно – с 82 до 385 долларов. Общая сумма, которую потеряли люди из-за мошенников, стала выше почти в пять раз.

В Банковском процессинговом центре проанализировали ситуацию на основе данных по обслуживаемым карточкам за 2025 год. Опасность представляют несколько схем. Чаще всего, в 53,3% случаев, мошенники получают полный доступ к счету жертвы – это называется перехват управления счетом. В 45,5% случаев – использование реквизитов карточек, которые люди сами сообщают обманным путем, либо данные были украдены. Социальная инженерия пронизывает практически все виды афер: 63% всех случаев так или иначе связаны с обманом и манипуляциями. Утерянные и украденные карточки используют редко – 1,1%, а поддельные карточки и вовсе ушли в прошлое, их доля составляет менее процента.

Скимминговые устройства на белорусских банкоматах уже не находят. Не было в прошлом году и массовой утечки данных держателей карточек.

Почти 9 из 10 случаев мошенничества происходят в онлайне, когда карточка физически не используется. Злоумышленники активно применяют методы социальной инженерии, чтобы войти в доверие. Они звонят по телефону или пишут в мессенджерах, представляясь сотрудниками банков, милиции или технической поддержки. Их цель – получить личные данные, доступ к интернет-банкингу или установить на телефон жертвы приложение удаленного доступа.

«Подавляющее большинство мошенников сейчас орудуют в онлайне. Передача реквизитов карточки или данных для входа в мобильный или интернет-банкинг несет за собой серьезные риски. И это очень важный момент, который, к сожалению, пока не все осознали: распространение конфиденциальной финансовой информации несет куда большие угрозы, чем даже кража самой банковской платежной карточки, – отмечают в Банковском процессинговом центре. – Злоумышленники придумали десятки сценариев и уловок, и каждый раз появляются новые схемы. Борьба с ними ведется на разных уровнях, но большую роль играет внимательность, финансовая грамотность и умение критически мыслить».

В 2025 году появилась новая опасная схема «NFC Gate». Мошенники убеждают человека установить приложение удаленного доступа, а затем – приложить карточку к своему смартфону и ввести PIN-код якобы для проверки. В этот момент данные карточки ретранслируются мошенникам, и они могут снимать деньги в банкомате или оплачивать покупки своим телефоном.

Активно развивается и мошенничество с токенизацией: получив данные карты, злоумышленники привязывают ее к своему смартфону или другому устройству. После этого они могут тратить деньги в интернете, в магазинах за границей и даже снимать наличные в банкоматах. В 2025 году 58% таких операций приходились именно на снятие денег в банкоматах.

По-прежнему актуальны фишинговые сайты – точные копии интернет-банкинга или популярных сервисов. Человек попадает на такую страницу по ссылке из письма или сообщения, вводит свои данные, и они тут же уходят злоумышленникам. Мошенники не оставляют попыток угадать или подобрать номера карточек. Они автоматически генерируют комбинации и проверяют их маленькими платежами на сайтах с плохой защитой.

Набирают обороты «инвестиционные» ловушки. Людям в интернете предлагают «быстрый и гарантированный доход» – открыть брокерский счет и вложить деньги. После перевода средств «брокеры» исчезают вместе с ними.

Все еще распространена схема, связанная с сайтами знакомств. Мошенники втираются в доверие, а затем присылают фишинговые ссылки на покупку билетов, цветов или подарков. Те, кто переходят по ним и вводят данные для оплаты, теряют деньги.

Появился и новый вид споров – «дружественное мошенничество» (friendly fraud). Это когда человек сам или близкий родственник совершает покупку, получает товар или услугу, а затем заявляется в банк, что было мошенничество, чтобы вернуть деньги. Особенно часто это происходит в сфере цифровых товаров и подписок.

Чего ожидать в 2026 году?

Специалисты Банковского процессингового центра прогнозируют, что мошенники будут активнее использовать искусственный интеллект: создавать голосовые дипфейки для звонков, персонализировать фишинговые письма под каждого человека. Особый интерес для них будут представлять сотрудники компаний – так называемый CEO-фрод.

Мошенники станут чаще взламывать официальные аккаунты брендов в мессенджерах и писать от их имени в службу поддержки. Также под ударом – платформы для поиска услуг и исполнителей.

Угроза сместится в сторону кражи данных для токенизации: злоумышленники будут активнее устанавливать вредоносные программы на телефоны, чтобы принудительно привязать чужую карту к своему кошельку.

Продолжат расти BIN-атаки, но теперь уже с использованием нейросетей для более точного подбора номеров.

Для вывода денег преступники все чаще будут использовать криптообменники и мгновенные P2P-переводы, чтобы запутать следы.

Главными целями для обналичивания средств станут цифровые товары, онлайн-казино и благотворительные фонды-однодневки. Мошенники будут создавать локальные фишинговые сайты под конкретные страны и использовать местные магазины, чтобы операции выглядели обычными.

Главный вызов 2026 года – сочетание высоких технологий и тонкой психологической манипуляции. Банкам и платежным системам придется оценивать не просто подозрительные транзакции, а все поведение клиента: с какого устройства он заходит, как обычно пользуется карточкой, не пытается ли кто-то управлять им удаленно.