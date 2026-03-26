Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНК РРБ ОРГАНИЗУЕТ ТРЕНИНГ ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ НА WILDBERRIES


13:22 26.03.2026

Банк РРБ анонсировал специализированный тренинг для бизнес-клиентов, посвященный правовым аспектам работы на крупнейшем маркетплейсе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основная цель встречи — помочь селлерам разобраться в сложностях оферты и научиться эффективно защищать свои интересы в спорных ситуациях.

Программа охватывает весь цикл взаимодействия с площадкой: от понимания правового статуса Wildberries до детального разбора реальных кейсов. Участники узнают, как правильно выстроить внутренние регламенты, чтобы избежать штрафов, и какие шаги предпринять для досудебного решения конфликтов через службу поддержки.

Экспертным опытом поделится юрисконсульт ООО «ИМВБЗБ» Дмитрий Романенко. Мероприятие пройдет 9 апреля 2026 года в офлайн-формате (с 15:00 до 16:30). В связи с ограниченным количеством мест организаторы просят пройти предварительную регистрацию по телефонам банка +375 44 735 03 86, +375 17 269 24 12 или на сайте club.rrb.by.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2026
валюта курс
EUR 3.4208
USD 2.9501
RUB 3.6652
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4123 -0.0077
USD 2.9652 +0.0151
RUB 3.6501 -0.0151
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4230
USD 2.9530 2.9590
RUB 3.6420 3.6560
подробнее

Конвертация в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1600
EUR/RUB 93.6000 94.1500
USD/RUB 80.7500 80.9000
подробнее
