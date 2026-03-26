Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
БАНК РРБ ОРГАНИЗУЕТ ТРЕНИНГ ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ НА WILDBERRIES
13:22 26.03.2026
Банк РРБ анонсировал специализированный тренинг для бизнес-клиентов, посвященный правовым аспектам работы на крупнейшем маркетплейсе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основная цель встречи — помочь селлерам разобраться в сложностях оферты и научиться эффективно защищать свои интересы в спорных ситуациях.
Программа охватывает весь цикл взаимодействия с площадкой: от понимания правового статуса Wildberries до детального разбора реальных кейсов. Участники узнают, как правильно выстроить внутренние регламенты, чтобы избежать штрафов, и какие шаги предпринять для досудебного решения конфликтов через службу поддержки.
Экспертным опытом поделится юрисконсульт ООО «ИМВБЗБ» Дмитрий Романенко. Мероприятие пройдет 9 апреля 2026 года в офлайн-формате (с 15:00 до 16:30). В связи с ограниченным количеством мест организаторы просят пройти предварительную регистрацию по телефонам банка +375 44 735 03 86, +375 17 269 24 12 или на сайте club.rrb.by.
