КОНТАКТ-ЦЕНТР ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ОБЕСПЕЧИЛ БОЛЕЕ 800 ТЫС. КОММУНИКАЦИЙ С КЛИЕНТАМИ В 2025 ГОДУ


11:59 26.03.2026

Контакт-центр ВТБ (Беларусь) по итогам 2025 года обработал более 800 тысяч телефонных взаимодействий с клиентами, обеспечив стабильную работу и высокий уровень доступности сервиса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, за год на единые телефоны банка поступило более 330 тысяч входящих звонков. Доля обработанных обращений на протяжении года достигала 98–99%, что подтверждает стабильность операционных процессов.

Важную роль в обслуживании клиентов играют сервисы самообслуживания. В 2025 году более 45 тысяч запросов было обработано через сервис получения информации о ежемесячных платежах по кредитам, а свыше 44 тысяч клиентов воспользовались услугой заказа обратного звонка. Банк продолжает развивать цифровые каналы коммуникации. Клиентам доступны онлайн-чат на сайте, чат в VTB Online, а также наиболее популярные мессенджеры. В 2025 году среднее время ожидания клиентом ответа банка в чатах составило 31 секунду.

«ВТБ (Беларусь) уделяет существенное внимание качеству предоставляемых услуг и сервисов, в том числе реализованных в дистанционных каналах. Обратная связь, получаемая от наших клиентов – ценный источник для развития и улучшения продуктов и процессов банка. Клиенты все чаще взаимодействуют с банком дистанционно: обращаются в контакт-центр, оформляют продукты в VTB Online, общаются с нами в мессенджерах и чатах. Именно поэтому, улучшение клиентского опыта в таких каналах – один из наших приоритетов развития. С декабря 2025 года внедрена возможность оценки консультации по итогам обращения клиентов в контакт-центр банка. Средняя оценка скорости соединения с оператором составила 4,89 балла, качества консультации — 4,96 балла. В 96,5% случаев клиенты оценили, что их вопрос решен», — отметила начальник отдела клиентской поддержки ВТБ (Беларусь) Екатерина Линиченко.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2026
валюта курс
EUR 3.4208
USD 2.9501
RUB 3.6652
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4200 +0.0051
USD 2.9501 -0.0018
RUB 3.6652 +0.0145
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4230
USD 2.9530 2.9590
RUB 3.6420 3.6560
подробнее

Конвертация в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1600
EUR/RUB 93.6000 94.1500
USD/RUB 80.7500 80.9000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
