Постановлением Совета Министров «О приобретении оборудования» определены условия кредитного продукта для закупки оборудования организациями перерабатывающей промышленности (мясо-, молокоперерабатывающим, КХП) по схеме приобретения в финансовую аренду (лизинг), сообщает пресс-служба Правительства.

Постановлением предусматривается формирование Банком развития в 2026-2030 годах ресурсной базы для кредитования лизингодателей на общую сумму до 216 млн. рублей на срок до 5 лет с уплатой процентов за пользование им в размере ставки рефинансирования Нацбанка. Лизингодателями будет осуществляться закупка отечественного и импортного оборудования для модернизации производственных мощностей перерабатывающих организаций.

Установлена последующая передача данного оборудования в финансовую аренду (лизинг) перерабатывающим организациям на следующих условиях: cрок лизинга - не более 5 лет с лизинговой ставкой в размере ставки рефинансирования Нацбанка, уплата авансового платежа - не менее 10% от стоимости техники, выплата вознаграждения (дохода) лизингодателю в размере 1% годовых (с учетом приобретения оборудования, требующего изготовления, а также на условиях предварительной оплаты).

При этом перечни перерабатывающих организаций и приобретаемого оборудования будут определяться облисполкомами по заявкам перерабатывающих организаций.