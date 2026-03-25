Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

В БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛИ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ ЛИЗИНГА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ


10:21 26.03.2026

Постановлением Совета Министров «О приобретении оборудования» определены условия кредитного продукта для закупки оборудования организациями перерабатывающей промышленности (мясо-, молокоперерабатывающим, КХП) по схеме приобретения в финансовую аренду (лизинг), сообщает пресс-служба Правительства.

Постановлением предусматривается формирование Банком развития в 2026-2030 годах ресурсной базы для кредитования лизингодателей на общую сумму до 216 млн. рублей на срок до 5 лет с уплатой процентов за пользование им в размере ставки рефинансирования Нацбанка. Лизингодателями будет осуществляться закупка отечественного и импортного оборудования для модернизации производственных мощностей перерабатывающих организаций.

Установлена последующая передача данного оборудования в финансовую аренду (лизинг) перерабатывающим организациям на следующих условиях: cрок лизинга - не более 5 лет с лизинговой ставкой в размере ставки рефинансирования Нацбанка, уплата авансового платежа - не менее 10% от стоимости техники, выплата вознаграждения (дохода) лизингодателю в размере 1% годовых (с учетом приобретения оборудования, требующего изготовления, а также на условиях предварительной оплаты).

При этом перечни перерабатывающих организаций и приобретаемого оборудования будут определяться облисполкомами по заявкам перерабатывающих организаций.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2026
валюта курс
EUR 3.4208
USD 2.9501
RUB 3.6652
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4200 +0.0051
USD 2.9501 -0.0018
RUB 3.6652 +0.0145
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4220 3.4230
USD 2.9530 2.9590
RUB 3.6420 3.6560
подробнее

Конвертация в банках
на 26.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1600
EUR/RUB 93.6000 94.1500
USD/RUB 80.7500 80.9000
подробнее
