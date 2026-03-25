26.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛИ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ ЛИЗИНГА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
10:21 26.03.2026
Постановлением Совета Министров «О приобретении оборудования» определены условия кредитного продукта для закупки оборудования организациями перерабатывающей промышленности (мясо-, молокоперерабатывающим, КХП) по схеме приобретения в финансовую аренду (лизинг), сообщает пресс-служба Правительства.
Постановлением предусматривается формирование Банком развития в 2026-2030 годах ресурсной базы для кредитования лизингодателей на общую сумму до 216 млн. рублей на срок до 5 лет с уплатой процентов за пользование им в размере ставки рефинансирования Нацбанка. Лизингодателями будет осуществляться закупка отечественного и импортного оборудования для модернизации производственных мощностей перерабатывающих организаций.
Установлена последующая передача данного оборудования в финансовую аренду (лизинг) перерабатывающим организациям на следующих условиях: cрок лизинга - не более 5 лет с лизинговой ставкой в размере ставки рефинансирования Нацбанка, уплата авансового платежа - не менее 10% от стоимости техники, выплата вознаграждения (дохода) лизингодателю в размере 1% годовых (с учетом приобретения оборудования, требующего изготовления, а также на условиях предварительной оплаты).
При этом перечни перерабатывающих организаций и приобретаемого оборудования будут определяться облисполкомами по заявкам перерабатывающих организаций.
