ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

КРЕДИТ «БИЗНЕС-ЭКСПРЕСС ОНЛАЙН» ОТ МТБАНКА: БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА


16:30 25.03.2026

В современном бизнесе скорость принятия решений часто становится ключевым фактором успеха. МТБанк предлагает малому и среднему бизнесу онлайн-кредит «Бизнес-Экспресс Онлайн» – без залога и поручительства и с возможностью получить деньги уже в день подачи заявки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, весь процесс – от заявки до зачисления средств – происходит онлайн. Оформить кредит могут как действующие, так и новые клиенты банка.

Преимущества «Бизнес-Экспресс Онлайн»:

• финансирование до 30 000 BYN (или эквивалент в валюте) на срок до 36 месяцев;

• без залога и поручительства;

• возможность получить предодобрение по кредиту еще до открытия расчетного счета в МТБанке;

• мультивалютность: средства доступны в BYN, USD, EUR и RUB.

Кредит «Бизнес-Экспресс Онлайн» можно использовать на любые нужды: закупку товаров, покрытие операционных расходов, расширение бизнеса.

Отсутствие сложных согласований, бумажной рутины и поиска времени для визита в банк позволяют представителям бизнеса не отвлекаться от операционной деятельности, а фокусироваться на главном – развитии своего дела и росте прибыли.

Узнать больше о кредите «Бизнес-Экспресс Онлайн» можно здесь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.03.2026
валюта курс
EUR 3.4208
USD 2.9501
RUB 3.6652
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4200 +0.0051
USD 2.9501 -0.0018
RUB 3.6652 +0.0145
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4130 3.4150
USD 2.9420 2.9500
RUB 3.6580 3.6620
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1570 1.1615
EUR/RUB 93.0000 93.3000
USD/RUB 80.2500 80.6900
подробнее
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте