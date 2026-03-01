В современном бизнесе скорость принятия решений часто становится ключевым фактором успеха. МТБанк предлагает малому и среднему бизнесу онлайн-кредит «Бизнес-Экспресс Онлайн» – без залога и поручительства и с возможностью получить деньги уже в день подачи заявки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, весь процесс – от заявки до зачисления средств – происходит онлайн. Оформить кредит могут как действующие, так и новые клиенты банка.

Преимущества «Бизнес-Экспресс Онлайн»:

• финансирование до 30 000 BYN (или эквивалент в валюте) на срок до 36 месяцев;

• без залога и поручительства;

• возможность получить предодобрение по кредиту еще до открытия расчетного счета в МТБанке;

• мультивалютность: средства доступны в BYN, USD, EUR и RUB.

Кредит «Бизнес-Экспресс Онлайн» можно использовать на любые нужды: закупку товаров, покрытие операционных расходов, расширение бизнеса.

Отсутствие сложных согласований, бумажной рутины и поиска времени для визита в банк позволяют представителям бизнеса не отвлекаться от операционной деятельности, а фокусироваться на главном – развитии своего дела и росте прибыли.

Узнать больше о кредите «Бизнес-Экспресс Онлайн» можно здесь.