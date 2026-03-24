Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


СБЕР БАНК ВЫСТУПИЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПО ИИ В ВИТЕБСКЕ


10:36 25.03.2026

Сбер Банк (Беларусь) выступил официальным партнером международного форума «Искусственный интеллект для бизнеса с задачей ”НА ЭКСПОРТ”», который прошел 24 марта 2026 года в Витебске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, форум объединил экспертов, разработчиков ИИ-решений и представителей белорусских компаний, ориентированных на экспорт. В центре внимания – практические кейсы применения искусственного интеллекта, демонстрация современных технологий и обсуждение их внедрения в бизнес-процессы.

В форуме приняли участие более 150 компаний, а также приглашенные гости из России. Для участников встреча стала возможностью получить практические рекомендации по внедрению ИИ и увидеть, как автоматизация способствует ускорению роста бизнеса.

Начальник отдела аналитики и координации AI Сбер Банка Дмитрий Касинский поделился мировыми тенденциями инвестиций в ИИ, этапами AI-трансформации и шаблоном идеального промпта.

Сбер предлагает бизнесу современные финансовые инструменты, экспертную поддержку и быстрые решения. Форум подтвердил устойчивое партнерство Сбер Банка и БелТПП в поддержке предпринимательства и развитии экспортного потенциала страны.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2026
валюта курс
EUR 3.4231
USD 2.9519
RUB 3.6507
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4149 -0.0059
USD 2.9519 -0.0246
RUB 3.6507 +0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4080
USD 2.9300 2.9400
RUB 3.6520 3.6590
подробнее

Конвертация в банках
на 25.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1640
EUR/RUB 93.0000 93.8000
USD/RUB 80.3000 80.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
