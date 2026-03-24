Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
СБЕР БАНК ВЫСТУПИЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПО ИИ В ВИТЕБСКЕ
10:36 25.03.2026
Сбер Банк (Беларусь) выступил официальным партнером международного форума «Искусственный интеллект для бизнеса с задачей ”НА ЭКСПОРТ”», который прошел 24 марта 2026 года в Витебске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, форум объединил экспертов, разработчиков ИИ-решений и представителей белорусских компаний, ориентированных на экспорт. В центре внимания – практические кейсы применения искусственного интеллекта, демонстрация современных технологий и обсуждение их внедрения в бизнес-процессы.
В форуме приняли участие более 150 компаний, а также приглашенные гости из России. Для участников встреча стала возможностью получить практические рекомендации по внедрению ИИ и увидеть, как автоматизация способствует ускорению роста бизнеса.
Начальник отдела аналитики и координации AI Сбер Банка Дмитрий Касинский поделился мировыми тенденциями инвестиций в ИИ, этапами AI-трансформации и шаблоном идеального промпта.
Сбер предлагает бизнесу современные финансовые инструменты, экспертную поддержку и быстрые решения. Форум подтвердил устойчивое партнерство Сбер Банка и БелТПП в поддержке предпринимательства и развитии экспортного потенциала страны.
