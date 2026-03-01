24.03.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


МТБАНК ПОДДЕРЖАЛ ГАСТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗ ИНКЛЮЗИВНОГО СПЕКТАКЛЯ «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» В МОЛОДЕЧНО


15:16 24.03.2026

В Минском областном драматическом театре при поддержке МТБанка прошли гастрольные показы инклюзивного Театра «i» – единственного в Беларуси театра, где на одной сцене с обычными сверстниками играют особенные дети. Об этом сообщает пресс-служба МТБанка.

Для МТБанка, как социально ответственного бренда, стать частью такого путешествия – это не разовая акция, а стратегия открытости и заботы о каждом.

Молодечно превратился в сказочный мир, где нет границ между «обычным» и «особенным». 300 зрителей увидели спектакль «Алиса в Зазеркалье». В постановке в том числе задействованы дети с аутизмом, игра которых настолько профессиональна и искренна, что отличить их от обычных детей просто невозможно.

Театр «i» – уникальный проект, который использует театральное искусство как метод социальной адаптации, доказывая, что талант не требует «особых условий», а инклюзия меняет взгляды на привычное.

«Этот день стал настоящей инвестицией в чувства. Поддержка таких проектов – это наш вклад в общество, где голос каждого талантливого ребенка услышан и понят. Мы верим, что искусство способно преодолевать барьеры, а инклюзивные инициативы помогают создать мир, в котором каждый человек может раскрыть свой потенциал», – отметили в МТБанке.

Режиссерская версия Анны Джамилашвили превратила классический сюжет Льюиса Кэрролла в глубокое философское высказывание. Вместе с Алисой зрители прошли путь по шахматной доске, где логика уступила место чуду, а границы между «особенным» и «обычным» стерлись. Равнодушным не остался никто, и юные актеры сорвали овации.

«Для юных актеров играть на сцене настоящего театра любимый спектакль и слышать овации зрителей – это большая радость и удовольствие, а для родителей детей с особенностями – счастье и вдохновение двигаться дальше, разрушать искусственные ограничения и стереотипы, связанные со словосочетанием "особенный ребенок"», - отметили в Театре «i».

Среди молодых актеров Театра «i» есть художник Максим Лагун. В разное время он создавал для МТБанка уникальные картины, и сейчас, собрав их в единую коллекцию, МТБанк представит их в отделении в Молодечно по адресу ул. Волынца, 12Д. На одной из картин в память о гастролях изображено здание Минского областного драматического театра. Это будет эмоциональным продолжением театрального выступления и еще одним поводом привлечь внимание к важности инклюзии.

Всего на выставке с 23 марта по 4 апреля будут представлены семь картин, каждая – это отражение внутреннего мира, наполненного яркими эмоциями и нестандартными образами. Когда диагноз – это не преграда, а уникальный фильтр, который позволяет создавать удивительные живописные сюжеты.

Мы уверены: даже в обычный будний день в ежедневной суете есть место светлым эмоциям и радости в моменте. Поэтому все, кто посетит отделение МТБанка, смогут остановиться на мгновение и улыбнуться. Совершив любую финансовую операцию, клиенты МТБанка также получат небольшой сувенир.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.03.2026
валюта курс
EUR 3.4231
USD 2.9519
RUB 3.6507
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4149 -0.0059
USD 2.9519 -0.0246
RUB 3.6507 +0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4135 3.4225
USD 2.9465 2.9500
RUB 3.6475 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1610
EUR/RUB 93.6200 93.8900
USD/RUB 80.6500 80.8900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
