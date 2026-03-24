Сегодня в Парламенте представили проект закона, регулирующий внедрение и использование цифрового белорусского рубля. Законопроект депутатам презентовал первый заместитель председателя Правления Нацбанка Александр Егоров, сообщает Telegram-канала регулятора.

Внедрение новой формы валюты нацелено на глубокую модернизацию финансового сектора. По словам Александра Егорова, это позволит не только ускорить оборачиваемость средств и снизить транзакционные издержки, но и обеспечит независимость республики от импортных платежных систем. Кроме того, использование смарт-контрактов даст гражданам возможность пользоваться платежными услугами без жесткой привязки к конкретному банку.

Особое внимание в документе уделено вопросам государственного контроля. Цифровой рубль станет эффективным инструментом для мониторинга целевого расходования бюджетных средств. Национальный банк выступит оператором системы, при этом открытие цифровых счетов для бизнеса и граждан будет происходить дистанционно — через уже привычные системы интернет-банкинга и мобильные приложения коммерческих банков.

Несмотря на технологическую новизну, для конечного пользователя сохранятся понятные правила игры. Каждому клиенту будет доступен только один цифровой счет, на остаток средств по которому проценты начисляться не будут. При этом на цифровой рубль распространяются стандартные правовые нормы: в предусмотренных законом случаях операции могут быть приостановлены, а на сами средства может быть наложен арест или обращено взыскание.