ЗАКОНОПРОЕКТ О ЦИФРОВОМ БЕЛОРУССКОМ РУБЛЕ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ


13:37 24.03.2026

Сегодня в Парламенте представили проект закона, регулирующий внедрение и использование цифрового белорусского рубля. Законопроект депутатам презентовал первый заместитель председателя Правления Нацбанка Александр Егоров, сообщает Telegram-канала регулятора.

Внедрение новой формы валюты нацелено на глубокую модернизацию финансового сектора. По словам Александра Егорова, это позволит не только ускорить оборачиваемость средств и снизить транзакционные издержки, но и обеспечит независимость республики от импортных платежных систем. Кроме того, использование смарт-контрактов даст гражданам возможность пользоваться платежными услугами без жесткой привязки к конкретному банку.

Особое внимание в документе уделено вопросам государственного контроля. Цифровой рубль станет эффективным инструментом для мониторинга целевого расходования бюджетных средств. Национальный банк выступит оператором системы, при этом открытие цифровых счетов для бизнеса и граждан будет происходить дистанционно — через уже привычные системы интернет-банкинга и мобильные приложения коммерческих банков.

Несмотря на технологическую новизну, для конечного пользователя сохранятся понятные правила игры. Каждому клиенту будет доступен только один цифровой счет, на остаток средств по которому проценты начисляться не будут. При этом на цифровой рубль распространяются стандартные правовые нормы: в предусмотренных законом случаях операции могут быть приостановлены, а на сами средства может быть наложен арест или обращено взыскание.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.03.2026
валюта курс
EUR 3.4213
USD 2.9765
RUB 3.6250
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4149 -0.0059
USD 2.9519 -0.0246
RUB 3.6507 +0.0257
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4135 3.4225
USD 2.9465 2.9500
RUB 3.6475 3.6500
подробнее

Конвертация в банках
на 24.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1610
EUR/RUB 93.6200 93.8900
USD/RUB 80.6500 80.8900
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
