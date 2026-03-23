СБЕР БАНК (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИТ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ КЛИЕНТОВ

11:11 24.03.2026 Сбер Банк (Беларусь) анонсировал изменения Сборника вознаграждений за выполнение банковских операций. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 26 апреля 2026 года из перечня услуг исключается пункт 4.2.3, который регламентирует предоставление информации в электронном виде через систему SWIFT. Речь идет о прекращении формирования и отправки сообщений типа MT 940.