В целях минимизации рисков мошенничества и повышения безопасности использования платежных инструментов Банк БелВЭБ изменяет лимит количества банковских карточек на одного клиента - физического лица.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 19.04.2026 изменяется максимальное количество действующих личных дебетовых и кредитных карточек в банке на одного клиента до 9 штук (в настоящее время - 15).

При оформлении новой карточки система автоматически проверит количество уже действующих. Если лимит исчерпан, для выпуска новой карты будет необходимо закрыть текущие.

Если у вас уже оформлено более 9 карточек, то все они продолжат работать до истечения срока действия. Вместе с тем, выпуск новых или перевыпуск существующих карточек сверх установленного лимита будет ограничен.