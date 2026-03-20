ЗАО «Альфа-Банк» вводит единый ежемесячный лимит на снятие наличных, платежи в ЕРИП и переводы между картами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ранее для каждого типа этих операций существовали отдельные ограничения, однако теперь они объединяются в общий объем.

Такой подход дает клиентам больше свободы в управлении заемными средствами. Теперь держатели карт могут самостоятельно решать, на что потратить доступный лимит в текущем месяце — например, полностью использовать его для переводов или распределить между оплатой услуг и получением наличных.

Снятие наличных в банкоматах Альфа-Банка по-прежнему осуществляется без комиссии. Ознакомиться с обновленными лимитами по операциям можно на официальном сайте финансовой организации.