ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.03.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ЗА 2025 ГОД БЕЛАРУСБАНК НАПРАВИЛ НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПОРЯДКА 6,8 МЛРД РУБЛЕЙ


09:08 23.03.2026

За 2025 год Беларусбанк направил на поддержку малого и среднего бизнеса порядка 6,8 млрд рублей. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе финучреждения.

Благодаря разнообразию кредитных решений банка более 4 тысяч компаний получили возможность двигаться вперед: нарастить объемы, модернизировать производство, открыть новое дело.

Общий объем финансирования со стороны банка достиг 6,8 млрд рублей, что подтверждает устойчивый интерес бизнеса к доступным финансовым инструментам.

Беларусбанк продолжает активно поддерживать предпринимателей из всех регионов Беларуси, предлагая гибкие кредитные программы, ориентированные на рост и развитие бизнеса.

Среди них — кредиты в рамках Программы поддержки МСБ с пониженными процентными ставками, а также специальные продукты. Например, специальное предложение «Поддержка регионального бизнеса» предусматривает ставки 9,75% годовых на инвестиционные цели и 10,91% — на текущую и финансовую деятельность. Для предпринимателей в возрасте до 31 года действует предложение «Дело молодых» со ставкой 9,25% годовых.

Отдельное внимание уделяется женскому предпринимательству: в рамках специального предложения «Бизнес-Бриллиант» доступно кредитование по ставке от 10% годовых для финансирования текущей и финансовой деятельности.

Прозрачные условия, доступные ставки и внимательное сопровождение на каждом этапе сотрудничества позволяют Беларусбанку не просто финансировать бизнес, а выстраивать с клиентами долгосрочные партнерские отношения, оставаясь одним из лидеров на рынке банковских услуг.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.03.2026
валюта курс
EUR 3.4728
USD 3.0088
RUB 3.6029
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4644 +0.0016
USD 3.0088 -0.0096
RUB 3.6029 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4390
USD 2.9705 2.9750
RUB 3.6210 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 23.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1530 1.1545
EUR/RUB 94.5000 95.0000
USD/RUB 81.8000 82.2000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте