По решению международной платежной системы Visa с 19 марта 2026 года недоступны операции с использованием карточек Visa Белгазпромбанка на территории стран Европейского экономического союза (в том числе в интернет-магазинах, зарегистрированных на территории таких стран).

В связи с этим пресс-служба Белгазпромбанка уточняет, что на территории Республики Беларусь, а также за ее пределами (за исключением стран ЕЭС) работоспособность карточек Visa не меняется.

Для совершения платежных операций на территории Европейского экономического союза банк рекомендует выпустить (или использовать уже имеющуюся) карту международной платежной системы Mastercard Белгазпромбанка.

Если у вас смартфон на базе операционной системы Android с установленными мобильными приложениями DailyFin или BGPB mobile, то даже находясь за пределами Беларуси вы можете оформить виртуальную карточку Mastercard. Добавив ее в Samsung Pay или Swoo, вы продолжите беспрепятственно осуществлять платежи с помощью мобильного устройства.