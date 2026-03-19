ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


КАРТОЧКИ VISA БЕЛГАЗПРОМБАНКА НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОСОЮЗА НЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ


09:33 20.03.2026

По решению международной платежной системы Visa с 19 марта 2026 года недоступны операции с использованием карточек Visa Белгазпромбанка на территории стран Европейского экономического союза (в том числе в интернет-магазинах, зарегистрированных на территории таких стран).

В связи с этим пресс-служба Белгазпромбанка уточняет, что на территории Республики Беларусь, а также за ее пределами (за исключением стран ЕЭС) работоспособность карточек Visa не меняется.

Для совершения платежных операций на территории Европейского экономического союза банк рекомендует выпустить (или использовать уже имеющуюся) карту международной платежной системы Mastercard Белгазпромбанка.

Если у вас смартфон на базе операционной системы Android с установленными мобильными приложениями DailyFin или BGPB mobile, то даже находясь за пределами Беларуси вы можете оформить виртуальную карточку Mastercard. Добавив ее в Samsung Pay или Swoo, вы продолжите беспрепятственно осуществлять платежи с помощью мобильного устройства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.03.2026
валюта курс
EUR 3.4652
USD 3.0184
RUB 3.6056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4628 +0.0164
USD 3.0184 +0.0238
RUB 3.6056 -0.0402
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4850 3.5100
USD 3.0300 3.0500
RUB 3.5600 3.5900
подробнее

Конвертация в банках
на 20.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1520 1.1560
EUR/RUB 97.0000 99.0001
USD/RUB 85.0000 85.9993
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте