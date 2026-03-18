Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


КАРТЫ VISA ОТ АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ ЗА РУБЕЖОМ


12:52 19.03.2026

Карты Visa ЗАО «АльфаБанк» перестали работать на территории Европейского союза и ряда других стран, сообщает Telegram-канал финучреждения.

Ограничения вступили в силу с 18 марта и обусловлены санкционным давлением.

Согласно официальному сообщению банка, карты стали неактивны в странах ЕС, а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. В этих регионах держатели карт Visa не смогут снимать наличные в банкоматах, совершать платежи в офлайн- и онлайн-магазинах, а также проводить трансграничные переводы с карты на карту.

Масштаб ограничений затронул более 30 государств, включая популярные туристические направления: Германию, Францию, Испанию, Италию, Польшу и страны Балтии. При этом в финансовом институте подчеркивают, что работа карт Visa в самой Беларуси и других регионах мира, не вошедших в «стоп-лист», сохраняется в штатном режиме.

В качестве оперативной меры для клиентов, находящихся за границей, банк рекомендует использовать карты платежной системы Mastercard. Тем, кому необходимо перераспределить средства, предлагается воспользоваться системой ЕРИП для перевода денег на счета в других белорусских банках через мобильное приложение.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2026
валюта курс
EUR 3.4556
USD 2.9946
RUB 3.6458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4464 +0.0575
USD 2.9946 +0.0351
RUB 3.6458 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4750 3.4800
USD 3.0250 3.0280
RUB 3.6120 3.6100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1520
EUR/RUB 96.2000 96.7000
USD/RUB 83.8000 84.0972
подробнее
