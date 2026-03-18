Карты Visa ЗАО «АльфаБанк» перестали работать на территории Европейского союза и ряда других стран, сообщает Telegram-канал финучреждения.

Ограничения вступили в силу с 18 марта и обусловлены санкционным давлением.

Согласно официальному сообщению банка, карты стали неактивны в странах ЕС, а также в Великобритании, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. В этих регионах держатели карт Visa не смогут снимать наличные в банкоматах, совершать платежи в офлайн- и онлайн-магазинах, а также проводить трансграничные переводы с карты на карту.

Масштаб ограничений затронул более 30 государств, включая популярные туристические направления: Германию, Францию, Испанию, Италию, Польшу и страны Балтии. При этом в финансовом институте подчеркивают, что работа карт Visa в самой Беларуси и других регионах мира, не вошедших в «стоп-лист», сохраняется в штатном режиме.

В качестве оперативной меры для клиентов, находящихся за границей, банк рекомендует использовать карты платежной системы Mastercard. Тем, кому необходимо перераспределить средства, предлагается воспользоваться системой ЕРИП для перевода денег на счета в других белорусских банках через мобильное приложение.