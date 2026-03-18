19.03.2026   
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БИЗНЕС-ТРЕНИНГ «ГРОУИНГ.ФОКУС» ПРОЙДЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ)


12:36 19.03.2026

Бизнес-тренинг «Гроуинг.Фокус», посвященный вопросам повышения эффективности продаж и развитию устойчивых бизнес-практик, состоится 20 марта в минском ТРК Minsk City Mall. Мероприятие пройдет при поддержке ВТБ (Беларусь), который выступил генеральным партнером события.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ВТБ, спикером выступит один из ведущих экспертов по продажам в СНГ – Настасья Белочкина. Формат предполагает глубокую проработку одной ключевой бизнес-задачи — роста продаж — с максимальной концентрацией на практических решениях и их применении. Ожидается участие более 250 представителей бизнеса.

Программа включает три ключевых блока: развитие уверенности и навыков в продажах, построение системных процессов и инструментов работы с клиентами, а также практики ведения продаж в переписке с использованием готовых сценариев и техник. Участники получат возможность изучить практический опыт внедрения решений, применяемых в работе с крупными компаниями, а также адаптировать их под задачи собственного бизнеса.

ВТБ (Беларусь) входит в десятку крупнейших финансовых учреждений страны по размеру активов. Региональная сеть банка покрывает все области страны и насчитывает более 90 точек присутствия.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2026
валюта курс
EUR 3.4556
USD 2.9946
RUB 3.6458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4464 +0.0575
USD 2.9946 +0.0351
RUB 3.6458 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4750 3.4800
USD 3.0250 3.0280
RUB 3.6120 3.6100
подробнее

Конвертация в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1520
EUR/RUB 96.2000 96.7000
USD/RUB 83.8000 84.0972
подробнее
