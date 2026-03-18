|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БИЗНЕС-ТРЕНИНГ «ГРОУИНГ.ФОКУС» ПРОЙДЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ)
12:36 19.03.2026
Бизнес-тренинг «Гроуинг.Фокус», посвященный вопросам повышения эффективности продаж и развитию устойчивых бизнес-практик, состоится 20 марта в минском ТРК Minsk City Mall. Мероприятие пройдет при поддержке ВТБ (Беларусь), который выступил генеральным партнером события.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ВТБ, спикером выступит один из ведущих экспертов по продажам в СНГ – Настасья Белочкина. Формат предполагает глубокую проработку одной ключевой бизнес-задачи — роста продаж — с максимальной концентрацией на практических решениях и их применении. Ожидается участие более 250 представителей бизнеса.
Программа включает три ключевых блока: развитие уверенности и навыков в продажах, построение системных процессов и инструментов работы с клиентами, а также практики ведения продаж в переписке с использованием готовых сценариев и техник. Участники получат возможность изучить практический опыт внедрения решений, применяемых в работе с крупными компаниями, а также адаптировать их под задачи собственного бизнеса.
ВТБ (Беларусь) входит в десятку крупнейших финансовых учреждений страны по размеру активов. Региональная сеть банка покрывает все области страны и насчитывает более 90 точек присутствия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2026
Курсы в банках
на 19.03.2026
Конвертация в банках
на 19.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте