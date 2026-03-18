Бизнес-тренинг «Гроуинг.Фокус», посвященный вопросам повышения эффективности продаж и развитию устойчивых бизнес-практик, состоится 20 марта в минском ТРК Minsk City Mall. Мероприятие пройдет при поддержке ВТБ (Беларусь), который выступил генеральным партнером события.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ВТБ, спикером выступит один из ведущих экспертов по продажам в СНГ – Настасья Белочкина. Формат предполагает глубокую проработку одной ключевой бизнес-задачи — роста продаж — с максимальной концентрацией на практических решениях и их применении. Ожидается участие более 250 представителей бизнеса.

Программа включает три ключевых блока: развитие уверенности и навыков в продажах, построение системных процессов и инструментов работы с клиентами, а также практики ведения продаж в переписке с использованием готовых сценариев и техник. Участники получат возможность изучить практический опыт внедрения решений, применяемых в работе с крупными компаниями, а также адаптировать их под задачи собственного бизнеса.

ВТБ (Беларусь) входит в десятку крупнейших финансовых учреждений страны по размеру активов. Региональная сеть банка покрывает все области страны и насчитывает более 90 точек присутствия.