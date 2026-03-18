Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ БЕЛДЖИ ЗА ЛИДЕРСТВО В АВТОКРЕДИТОВАНИИ


09:36 19.03.2026

В Минске состоялась церемония награждения лучших партнеров автомобильной отрасли. Дистрибьютор и производитель автомобилей Geely и Belgee в Беларуси СЗАО «БЕЛДЖИ» вручил ОАО «Белагропромбанк» почетную награду за высокое мастерство, профессионализм и лучший результат по количеству реализованных авто- и электромобилей марки Geely в кредит по итогам работы в 2025 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, награда стала признанием эффективности партнерской программы, которую Белагропромбанк реализует совместно с СЗАО «БЕЛДЖИ» уже несколько лет. Благодаря выгодным условиям автокредитования, которые включают ставки от 1,99% годовых и возможность выбора грейс-периода, наши граждане получают широкий доступ к современным автомобилям отечественной сборки.

«Эта награда – результат совместной работы команды банка и нашего партнера СЗАО «БЕЛДЖИ». Сегодня мы видим устойчивый интерес к автомобилям отечественного производства и стремимся предлагать решения, которые делают их приобретение более доступным для наших клиентов. Разработанные в банке кредитные продукты на отечественные авто – не просто финансирование, а комплексное решение, где учтены в том числе финансовые интересы семей, многодетных родителей», – отметили в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк»

В реализации программ финансирования также участвует компания «Агролизинг», входящая в холдинг ОАО «Белагропромбанк». Совместная работа Белагропромбанка и Агролизинга способствует расширению возможностей приобретения автомобилей для клиентов.

Новым этапом в развитии партнерских программ стало обновление кредитных предложений в 2026 году. Белагропромбанк предлагает новые условия на покупку моделей S50, X50, X70, X80 марки Belgee и электромобилей EX5, E8, EX2 марки Geely. В банке действует предложение для многодетных семей и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. В первые три года для этой категории граждан ставка по кредиту на модели S50 Comfort, X50 Standard, X70 Comfort Plus марки Belgee составляет 3,5% годовых, банк кредитует до 90% стоимости авто.

Награда БЕЛДЖИ подтверждает результаты сотрудничества и последовательную работу банка в направлении автокредитования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2026
валюта курс
EUR 3.4556
USD 2.9946
RUB 3.6458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4464 +0.0575
USD 2.9946 +0.0351
RUB 3.6458 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4500 3.4800
USD 3.0010 3.0100
RUB 3.6200 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 19.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1510 1.1590
EUR/RUB 95.0000 96.3020
USD/RUB 82.5000 83.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
