МТБанк и инклюзивный Театр «i» создали проект, который отправится в путешествие в Молодечно. Инициатива – своего рода инвестиции в чувства белорусов, которые хотят взглянуть на мир с самой его искренней стороны. И конечно, это поддержка людей с аутизмом и напоминание: таланту не нужны «особые условия», ему нужен шанс заявить о себе.

21 марта в Минском областном драматическом театре в Молодечно состоится показ спектакля «Алиса в Зазеркалье» белорусского режиссера Анны Джамилашвили. Постановку Театра «i», которая давно полюбилась столичному зрителю, теперь смогу увидеть и жители одного из районных центров. В ней задействованы талантливые артисты, в том числе, ребята которые видят и чувствуют не так, как большинство из нас. Спектакль погрузит в эмоциональный мир фантазии и философских загадок Льюиса Кэрролла.

«Для МТБанка участие в такого рода проектах – шанс не только создать среду, равную для всех, но подтвердить приверженность банка принципам инклюзивности, социальной ответственности и поддержки талантов. МТБанк не просто финансовый партнер и пассивный наблюдатель, а часть сообщества, которое объединяет бизнес, таланты и молодежь. Театр "i" – открытие нашего времени и яркий пример того, как люди с особенностями могут вносить вклад в культуру и пробуждать светлые эмоции», – отметили в МТБанке.

После спектакля в Молодечно планируется открытие необычной выставки с живописными работами юного художника Максима Лагуна, которому диагноз «аутизм» не мешает создавать удивительные сюжеты. МТБанк уже не раз сотрудничал с талантливым юношей и сейчас серию его работ представит широкой публике.