ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ИНВЕСТИЦИИ В ЧУВСТВА. МТБАНК И ТЕАТР «I» ОТПРАВЛЯЮТСЯ НА ГАСТРОЛИ


07:47 19.03.2026

МТБанк и инклюзивный Театр «i» создали проект, который отправится в путешествие в Молодечно. Инициатива – своего рода инвестиции в чувства белорусов, которые хотят взглянуть на мир с самой его искренней стороны. И конечно, это поддержка людей с аутизмом и напоминание: таланту не нужны «особые условия», ему нужен шанс заявить о себе.

21 марта в Минском областном драматическом театре в Молодечно состоится показ спектакля «Алиса в Зазеркалье» белорусского режиссера Анны Джамилашвили. Постановку Театра «i», которая давно полюбилась столичному зрителю, теперь смогу увидеть и жители одного из районных центров. В ней задействованы талантливые артисты, в том числе, ребята которые видят и чувствуют не так, как большинство из нас. Спектакль погрузит в эмоциональный мир фантазии и философских загадок Льюиса Кэрролла.

«Для МТБанка участие в такого рода проектах – шанс не только создать среду, равную для всех, но подтвердить приверженность банка принципам инклюзивности, социальной ответственности и поддержки талантов. МТБанк не просто финансовый партнер и пассивный наблюдатель, а часть сообщества, которое объединяет бизнес, таланты и молодежь. Театр "i" – открытие нашего времени и яркий пример того, как люди с особенностями могут вносить вклад в культуру и пробуждать светлые эмоции», – отметили в МТБанке.

После спектакля в Молодечно планируется открытие необычной выставки с живописными работами юного художника Максима Лагуна, которому диагноз «аутизм» не мешает создавать удивительные сюжеты. МТБанк уже не раз сотрудничал с талантливым юношей и сейчас серию его работ представит широкой публике.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2026
валюта курс
EUR 3.4556
USD 2.9946
RUB 3.6458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.4464 +0.0575
USD 2.9946 +0.0351
RUB 3.6458 -0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4450
USD 2.9950 2.9990
RUB 3.6310 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1515 1.1555
EUR/RUB 94.7000 95.0000
USD/RUB 82.4000 82.8000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте