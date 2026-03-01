Сбер Банк продолжает развивать сеть обслуживания в Минске и открыл новую точку обслуживания на улице Богдановича.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в офисе доступны основные банковские услуги для частных и корпоративных клиентов.

Для физических лиц здесь доступны безопасные сделки купли-продажи, помощь в открытии и оформлении продуктов в СБОЛ, а также валютно-обменные операции – покупка, продажа и конверсия иностранной валюты.

Корпоративным клиентам доступно кассовое обслуживание.

Особое внимание уделено доступности офиса: помещение оснащено пандусом, что делает его удобным для всех категорий клиентов.