|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
СБЕР ОТКРЫЛ ТОЧКУ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА УЛИЦЕ БОГДАНОВИЧА В МИНСКЕ
15:56 18.03.2026
Сбер Банк продолжает развивать сеть обслуживания в Минске и открыл новую точку обслуживания на улице Богдановича.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в офисе доступны основные банковские услуги для частных и корпоративных клиентов.
Для физических лиц здесь доступны безопасные сделки купли-продажи, помощь в открытии и оформлении продуктов в СБОЛ, а также валютно-обменные операции – покупка, продажа и конверсия иностранной валюты.
Корпоративным клиентам доступно кассовое обслуживание.
Особое внимание уделено доступности офиса: помещение оснащено пандусом, что делает его удобным для всех категорий клиентов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2026
Курсы в банках
на 18.03.2026
Конвертация в банках
на 18.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте