По результатам международной премии Global Finance Best Bank Awards Приорбанк был признан лучшим банком Беларуси и таким образом вошел в число лучших банков мира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Приорбанка, этот титул банк подтверждает уже третий год подряд.

Премия Global Finance Best Bank Awards — одна из самых престижных наград в банковской сфере, отмечающая финансовые институты, эффективно управляющие активами, внедряющие цифровые инновации и предоставляющие высококлассный клиентский опыт. Организатор премии — ежемесячный журнал о финансах и инвестициях Global Finance. Издание основано в 1987 году, его штаб-квартира находится в Нью-Йорке.

В рамках премии аналитики оценивали заявки банков из 150 стран мира. При выборе победителей учитывались такие критерии, как финансовые показатели, качество и доступность банковских сервисов, уровень обслуживания, управление рисками и работа в сложных условиях.