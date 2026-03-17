Банковские новости РБ
ПРИОРБАНК ПРИЗНАН ЛУЧШИМ БАНКОМ БЕЛАРУСИ ПО ВЕРСИИ GLOBAL FINANCE
12:49 18.03.2026
По результатам международной премии Global Finance Best Bank Awards Приорбанк был признан лучшим банком Беларуси и таким образом вошел в число лучших банков мира.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Приорбанка, этот титул банк подтверждает уже третий год подряд.
Премия Global Finance Best Bank Awards — одна из самых престижных наград в банковской сфере, отмечающая финансовые институты, эффективно управляющие активами, внедряющие цифровые инновации и предоставляющие высококлассный клиентский опыт. Организатор премии — ежемесячный журнал о финансах и инвестициях Global Finance. Издание основано в 1987 году, его штаб-квартира находится в Нью-Йорке.
В рамках премии аналитики оценивали заявки банков из 150 стран мира. При выборе победителей учитывались такие критерии, как финансовые показатели, качество и доступность банковских сервисов, уровень обслуживания, управление рисками и работа в сложных условиях.
