18.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
НАЦБАНК О ЗАКОНЕ «О ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»: ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА НА ГРАЖДАН СНИЗИТСЯ ВДВОЕ
11:20 18.03.2026
Александр Лукашенко 16 марта 2026 г. подписал Закон ”О лизинговой деятельности“, который комплексно регулирует лизинговую деятельность на территории Беларуси с учетом практики применения норм Указа от 25 февраля 2014 г. № 99 ”О вопросах регулирования лизинговой деятельности“.
При разработке Закона Национальный банк руководствовался принципом справедливости в экономике и финансовых отношениях, делая акцент на повышении уровня защиты граждан, снижении их финансовой уязвимости, сообщает пресс-служба регулятора.
С даты вступления в силу Закона для граждан:
значительно снизится долговая нагрузка (вводится ограничение совокупного предельного размера суммы неустойки, уровень дохода лизингодателей снижается в 2 раза по сравнению с действующим в настоящее время ограничением);
появится правовое основание для одностороннего отказа от исполнения договора лизинга;
повысится уровень информированности об образовании просроченной задолженности по договору лизинга (вводится обязанность для лизингодателя уведомлять граждан о такого рода задолженности);
появится право при нахождении в трудной жизненной ситуации инициировать изменение сроков исполнения обязательств по договору лизинга.
Для бизнеса Закон предусматривает:
четкую и понятную регламентацию общих вопросов лизинговой деятельности, в том числе в части требований к форме и содержанию договора финансовой аренды (лизинга), прав и обязанностей лизингодателей и лизингополучателей;
возможность повторной передачи имущества в лизинг (вторичный лизинг);
возможность заключения сделок лизинга, в которых земельный участок, на котором находится капитальное строение, передается по договору лизинга без изменения его статуса;
возможность отчуждения имущества на торгах в установленном законодательством порядке в случае расторжения договора лизинга жилого помещения.
Также расширяются полномочия Национального банка в сфере регулирования лизинговой деятельности и контроля за соблюдением законодательства о лизинге, распространяя свое действие на всех субъектов, заключающих договоры лизинга.
Закон вступает в силу через год после его официального опубликования. К этой дате будет сформировано обновленное правовое поле для осуществления лизинговой деятельности на территории Беларуси.
С этой даты будут признаны утратившими силу Указ от 25 февраля 2014 г. № 99 ”О вопросах регулирования лизинговой деятельности“ и принятые в его развитие акты законодательства.
