Александр Лукашенко 16 марта 2026 г. подписал Закон ”О лизинговой деятельности“, который комплексно регулирует лизинговую деятельность на территории Беларуси с учетом практики применения норм Указа от 25 февраля 2014 г. № 99 ”О вопросах регулирования лизинговой деятельности“.

При разработке Закона Национальный банк руководствовался принципом справедливости в экономике и финансовых отношениях, делая акцент на повышении уровня защиты граждан, снижении их финансовой уязвимости, сообщает пресс-служба регулятора.

С даты вступления в силу Закона для граждан:

значительно снизится долговая нагрузка (вводится ограничение совокупного предельного размера суммы неустойки, уровень дохода лизингодателей снижается в 2 раза по сравнению с действующим в настоящее время ограничением);

появится правовое основание для одностороннего отказа от исполнения договора лизинга;

повысится уровень информированности об образовании просроченной задолженности по договору лизинга (вводится обязанность для лизингодателя уведомлять граждан о такого рода задолженности);

появится право при нахождении в трудной жизненной ситуации инициировать изменение сроков исполнения обязательств по договору лизинга.

Для бизнеса Закон предусматривает:

четкую и понятную регламентацию общих вопросов лизинговой деятельности, в том числе в части требований к форме и содержанию договора финансовой аренды (лизинга), прав и обязанностей лизингодателей и лизингополучателей;

возможность повторной передачи имущества в лизинг (вторичный лизинг);

возможность заключения сделок лизинга, в которых земельный участок, на котором находится капитальное строение, передается по договору лизинга без изменения его статуса;

возможность отчуждения имущества на торгах в установленном законодательством порядке в случае расторжения договора лизинга жилого помещения.

Также расширяются полномочия Национального банка в сфере регулирования лизинговой деятельности и контроля за соблюдением законодательства о лизинге, распространяя свое действие на всех субъектов, заключающих договоры лизинга.

Закон вступает в силу через год после его официального опубликования. К этой дате будет сформировано обновленное правовое поле для осуществления лизинговой деятельности на территории Беларуси.

С этой даты будут признаны утратившими силу Указ от 25 февраля 2014 г. № 99 ”О вопросах регулирования лизинговой деятельности“ и принятые в его развитие акты законодательства.