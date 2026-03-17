Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НАЦБАНК О ЗАКОНЕ «О ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»: ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА НА ГРАЖДАН СНИЗИТСЯ ВДВОЕ


11:20 18.03.2026

Александр Лукашенко 16 марта 2026 г. подписал Закон ”О лизинговой деятельности“, который комплексно регулирует лизинговую деятельность на территории Беларуси с учетом практики применения норм Указа от 25 февраля 2014 г. № 99 ”О вопросах регулирования лизинговой деятельности“.

При разработке Закона Национальный банк руководствовался принципом справедливости в экономике и финансовых отношениях, делая акцент на повышении уровня защиты граждан, снижении их финансовой уязвимости, сообщает пресс-служба регулятора.

С даты вступления в силу Закона для граждан:

значительно снизится долговая нагрузка (вводится ограничение совокупного предельного размера суммы неустойки, уровень дохода лизингодателей снижается в 2 раза по сравнению с действующим в настоящее время ограничением);

появится правовое основание для одностороннего отказа от исполнения договора лизинга;

повысится уровень информированности об образовании просроченной задолженности по договору лизинга (вводится обязанность для лизингодателя уведомлять граждан о такого рода задолженности);

появится право при нахождении в трудной жизненной ситуации инициировать изменение сроков исполнения обязательств по договору лизинга.

Для бизнеса Закон предусматривает:

четкую и понятную регламентацию общих вопросов лизинговой деятельности, в том числе в части требований к форме и содержанию договора финансовой аренды (лизинга), прав и обязанностей лизингодателей и лизингополучателей;

возможность повторной передачи имущества в лизинг (вторичный лизинг);

возможность заключения сделок лизинга, в которых земельный участок, на котором находится капитальное строение, передается по договору лизинга без изменения его статуса;

возможность отчуждения имущества на торгах в установленном законодательством порядке в случае расторжения договора лизинга жилого помещения.

Также расширяются полномочия Национального банка в сфере регулирования лизинговой деятельности и контроля за соблюдением законодательства о лизинге, распространяя свое действие на всех субъектов, заключающих договоры лизинга.

Закон вступает в силу через год после его официального опубликования. К этой дате будет сформировано обновленное правовое поле для осуществления лизинговой деятельности на территории Беларуси.

С этой даты будут признаны утратившими силу Указ от 25 февраля 2014 г. № 99 ”О вопросах регулирования лизинговой деятельности“ и принятые в его развитие акты законодательства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2026
валюта курс
EUR 3.4076
USD 2.9595
RUB 3.6594
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3889 +0.0272
USD 2.9595 +0.0132
RUB 3.6594 -0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4440 3.4450
USD 2.9950 2.9990
RUB 3.6310 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 18.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1515 1.1555
EUR/RUB 94.7000 95.0000
USD/RUB 82.4000 82.8000
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
