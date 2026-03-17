Банк «Решение» с 18 марта 2026 года расширяет возможности для корпоративных клиентов, запустив обслуживание в индийских рупиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь возможно проводить международные платежи и получать средства в индийских рупиях без посредников, что упрощает взаимодействие с партнёрами из Индии.

С актуальным Перечнем ставок вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Банк «Решение» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям более подробно можно ознакомиться на сайте финучреждения.