Банковские новости РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» С 18 МАРТА ЗАПУСКАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ИНДИЙСКИХ РУПИЯХ
09:42 18.03.2026
Банк «Решение» с 18 марта 2026 года расширяет возможности для корпоративных клиентов, запустив обслуживание в индийских рупиях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь возможно проводить международные платежи и получать средства в индийских рупиях без посредников, что упрощает взаимодействие с партнёрами из Индии.
С актуальным Перечнем ставок вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Банк «Решение» юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям более подробно можно ознакомиться на сайте финучреждения.
