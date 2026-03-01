ОАО «Белагропромбанк» приступило к продаже слитковых (инвестиционных) монет Национального банка Республики Беларусь «Славянка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, слитковая (инвестиционная) монета «Славянка» - это уникальное сочетание инвестиционной надежности и художественной ценности, объединяющее практическую выгоду инвестирования с коллекционной ценностью. Она выпущена ограниченным тиражом в 3 тысячи экземпляров. Небольшой тираж привлекает внимание нумизматов, что дополнительно укрепляет ее инвестиционный потенциал, и со временем цена вырастет из-за спроса у коллекционеров. Высокая проба золота 999,9 и стандартизированная масса делают монету удобным инструментом для инвестиционного портфеля.

Приобрести монету можно в структурных подразделениях Белагропромбанка. Актуальная информация о наличии и стоимости размещается на официальном сайте банка по данной ссылке.

Монеты из драгоценных металлов - это уникальный способ сохранить и приумножить капитал, совмещая финансовую выгоду с культурной ценностью. Они представляют собой физический актив, который не подвержен инфляции и девальвации. Золото и серебро на протяжении веков остаются универсальными мерами стоимости. Их цена растет в долгосрочной перспективе, компенсируя колебания фондового рынка и курсов валют. Монеты, выпущенные Национальным банком, имеют гарантированное качество и подлинность, что исключает риски подделок. Кроме того, ограниченные тиражи создают дефицит, стимулируя рост стоимости на вторичном рынке.

Современный рынок предлагает широкий выбор монет для инвесторов с разными целями и возможностями. Они изготавливаются из драгоценных металлов - золота или серебра.

Номиналы монет также варьируются - от небольших, доступных широкому кругу, до крупных экземпляров для серьезных вложений. Это позволяет начать инвестировать с комфортной суммы и постепенно наращивать коллекцию, подбирая монеты под свою стратегию.

Дизайн разрабатывают профессиональные художники, отражая важные исторические события, культурное наследие или достопримечательности страны. Чеканка выполняется на специализированных предприятиях с соблюдением строгих стандартов качества.

«Инвестиции в памятные и слитковые (инвестиционные) монеты подходят для тех, кто ищет долгосрочную защиту капитала с минимальными рисками. Таким образом, такие монеты - это не просто способ вложить деньги, а возможность стать частью истории, сохранив свое благосостояние для будущих поколений», - отметили в Белагропромбанке.