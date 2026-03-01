Банк БелВЭБ принимает участие в Неделе финансовой грамотности детей и молодежи, которая в текущем году проходит с 16 по 22 марта, сообщает пресс-служба финучреждения.

Ключевая тема нынешней недели — «Цифровые финансы». Специалисты банков помогают молодым людям освоить основы рационального финансового поведения и научиться безопасно использовать современные цифровые инструменты.

Сегодня финансовая сфера стремительно меняется под влиянием цифровизации: появляются новые инструменты и решения по управлению финансами. Вместе с возможностями возникают и новые риски, поэтому особенно важно в юном возрасте познакомиться с правилами безопасного обращения с цифровыми финансами.

Банк БелВЭБ в 16 по 22 марта организует ряд образовательных мероприятий для школьников и студентов. В рамках недели пройдут лекции и мастер-классы по цифровым финансам, практические занятия по использованию мобильного приложения, дискуссии о финансовой безопасности и защите персональных данных.

Особое внимание уделено регионам. Помимо образовательных учреждений Минска, мероприятия охватят Брест, Витебск, Могилев, Гродно, Пинск, Борисов, Лиду, Молодечно, Мозырь, Жлобин, Барановичи. Специалисты банка проведут занятия в университетах, гимназиях, школах, колледжах и даже дошкольных учреждениях.

Таким образом, Банк БелВЭБ обеспечивает широкое вовлечение молодежи в вопросы финансовой грамотности, формируя у подрастающего поколения навыки безопасного и рационального поведения в цифровой финансовой среде.

«Сегодняшние школьники и студенты уже живут в цифровой реальности: оплачивают покупки через смартфон, используют онлайн сервисы и, к сожалению, иногда сталкиваются с рисками интернет мошенничества. Наша задача — научить их правильно и безопасно пользоваться современными финансовыми инструментами. Чтобы молодые люди понимали, как защитить свои средства, как правильно планировать расходы и как использовать цифровые инструменты для достижения своих целей», — подчеркнули в Банке БелВЭБ.

Участие Банка БелВЭБ в Неделе финансовой грамотности — важный шаг в поддержке проводимой государством политики по формированию финансовой культуры и поддержке молодежи в эпоху цифровых технологий.