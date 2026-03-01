ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К НЕДЕЛЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В БЕЛАРУСИ


15:38 17.03.2026

Банк БелВЭБ принимает участие в Неделе финансовой грамотности детей и молодежи, которая в текущем году проходит с 16 по 22 марта, сообщает пресс-служба финучреждения.

Ключевая тема нынешней недели — «Цифровые финансы». Специалисты банков помогают молодым людям освоить основы рационального финансового поведения и научиться безопасно использовать современные цифровые инструменты.

Сегодня финансовая сфера стремительно меняется под влиянием цифровизации: появляются новые инструменты и решения по управлению финансами. Вместе с возможностями возникают и новые риски, поэтому особенно важно в юном возрасте познакомиться с правилами безопасного обращения с цифровыми финансами.

Банк БелВЭБ в 16 по 22 марта организует ряд образовательных мероприятий для школьников и студентов. В рамках недели пройдут лекции и мастер-классы по цифровым финансам, практические занятия по использованию мобильного приложения, дискуссии о финансовой безопасности и защите персональных данных.

Особое внимание уделено регионам. Помимо образовательных учреждений Минска, мероприятия охватят Брест, Витебск, Могилев, Гродно, Пинск, Борисов, Лиду, Молодечно, Мозырь, Жлобин, Барановичи. Специалисты банка проведут занятия в университетах, гимназиях, школах, колледжах и даже дошкольных учреждениях.

Таким образом, Банк БелВЭБ обеспечивает широкое вовлечение молодежи в вопросы финансовой грамотности, формируя у подрастающего поколения навыки безопасного и рационального поведения в цифровой финансовой среде.

«Сегодняшние школьники и студенты уже живут в цифровой реальности: оплачивают покупки через смартфон, используют онлайн сервисы и, к сожалению, иногда сталкиваются с рисками интернет мошенничества. Наша задача — научить их правильно и безопасно пользоваться современными финансовыми инструментами. Чтобы молодые люди понимали, как защитить свои средства, как правильно планировать расходы и как использовать цифровые инструменты для достижения своих целей», — подчеркнули в Банке БелВЭБ.

Участие Банка БелВЭБ в Неделе финансовой грамотности — важный шаг в поддержке проводимой государством политики по формированию финансовой культуры и поддержке молодежи в эпоху цифровых технологий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2026
валюта курс
EUR 3.4076
USD 2.9595
RUB 3.6594
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3889 +0.0272
USD 2.9595 +0.0132
RUB 3.6594 -0.0115
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3940 3.4000
USD 2.9500 2.9560
RUB 3.6520 3.6600
подробнее

Конвертация в банках
на 17.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1510 1.1550
EUR/RUB 92.7000 93.1500
USD/RUB 80.5500 80.9500
подробнее
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте