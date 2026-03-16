Банковские новости РБ


БЕЛАРУСБАНК, «АСБ КОНСАЛТ» И НАЦАГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ


13:05 16.03.2026

Беларусбанк, «АСБ Консалт» и Национальное агентство по туризму подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ожидается, что трехсторонний документ даст отрасли новый импульс: целевые инвестиции, финансовую опору для госпрограмм, доступ к консалтинговой экспертизе и улучшенные маршруты, курорты и сервисы для белорусов и гостей страны.

«Сегодня мы не просто подписываем документ о сотрудничестве с Национальным агентством по туризму - мы официально объединяем наши ресурсы, экспертизу и общие цели по раскрытию туристического потенциала Беларуси, - отметил во время церемонии председатель правления банка, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Виктор Ананич. - Для банка и его дочерней компании «АСБ Консалт» поддержка внутреннего туризма - не просто бизнес-направление. Это осознанная стратегия участия в развитии экономики и сохранении наследия нашей страны. Мы давно и последовательно работаем над тем, чтобы отдых в Беларуси был доступным, качественным и современным».

Вклад Беларусбанка в эту сферу уже сегодня выражен в конкретных продуктах и проектах. Развитию регионов, созданию новых рабочих мест, строительству и модернизации отелей, агроусадеб, культурных комплексов способствует инвестиционный кредит «Туристический потенциал» с льготной процентной ставкой (6 % годовых).

«Это фундамент, на котором строится имидж страны», - подчеркнул Виктор Михайлович.

Банк и на личном опыте демонстрирует высокие стандарты белорусского гостеприимства и сервиса. В развитие собственных современных здравниц - санаториев «Спутник» и «Солнечный» - в ближайшее время планируется инвестировать немалые средства. При этом, по результатам 2025 года, средняя загрузка оздоровительных учреждений составила 93 %, реализовано 17 тысяч путевок, из них 40 % – нерезидентам. Выручка от экспорта услуг составила 5 млн долларов.

«Подписание соглашения для банка - это возможность направлять наши инвестиции туда, где они будут работать эффективнее. Для Национального агентства по туризму – это надежная финансовая опора в реализации государственных программ. Для инвесторов - это доступ к экспертизе дочерней консалтинговой компании банка. Уверен, что наше партнерство придаст новый импульс для развития и качественных изменений в туристической сфере нашей страны», - отметил Виктор Ананич.

В числе приоритетных направлений – и создание современной цифровой среды. В эпоху технологий доступность отдыха начинается с экрана смартфона. Это значит, что повышать качество туристических услуг необходимо, в том числе через цифровизацию: создание удобного бронирования, персонализированных финансовых сервисов и т. д. Так белорусский турпродукт станет понятным, прозрачным и максимально доступным самому широкому кругу потребителей.

«Наше партнерство можно считать катализатором качественных изменений, - говорит директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. – Беларусбанк может содействовать подготовке туристических схем, созданию и развитию туристических кластеров. В целом у банка накоплен огромный опыт в различных направлениях деятельности, включая маркетинговые исследования, создание бизнес-планов. Все это нам очень пригодится. В ближайшее время проведем ряд исследований, чтобы установить топ самых посещаемых локаций, которые можно будет масштабировать, усовершенствовать для увеличения туристического потока».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2026
валюта курс
EUR 3.3597
USD 2.9332
RUB 3.6972
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3617 -0.0008
USD 2.9463 +0.0131
RUB 3.6709 -0.0263
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3950
USD 2.9400 2.9440
RUB 3.6700 3.6770
подробнее

Конвертация в банках
на 16.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1500
EUR/RUB 91.9000 92.6000
USD/RUB 80.0000 80.5000
подробнее
