Беларусбанк, «АСБ Консалт» и Национальное агентство по туризму подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ожидается, что трехсторонний документ даст отрасли новый импульс: целевые инвестиции, финансовую опору для госпрограмм, доступ к консалтинговой экспертизе и улучшенные маршруты, курорты и сервисы для белорусов и гостей страны.

«Сегодня мы не просто подписываем документ о сотрудничестве с Национальным агентством по туризму - мы официально объединяем наши ресурсы, экспертизу и общие цели по раскрытию туристического потенциала Беларуси, - отметил во время церемонии председатель правления банка, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Виктор Ананич. - Для банка и его дочерней компании «АСБ Консалт» поддержка внутреннего туризма - не просто бизнес-направление. Это осознанная стратегия участия в развитии экономики и сохранении наследия нашей страны. Мы давно и последовательно работаем над тем, чтобы отдых в Беларуси был доступным, качественным и современным».

Вклад Беларусбанка в эту сферу уже сегодня выражен в конкретных продуктах и проектах. Развитию регионов, созданию новых рабочих мест, строительству и модернизации отелей, агроусадеб, культурных комплексов способствует инвестиционный кредит «Туристический потенциал» с льготной процентной ставкой (6 % годовых).

«Это фундамент, на котором строится имидж страны», - подчеркнул Виктор Михайлович.

Банк и на личном опыте демонстрирует высокие стандарты белорусского гостеприимства и сервиса. В развитие собственных современных здравниц - санаториев «Спутник» и «Солнечный» - в ближайшее время планируется инвестировать немалые средства. При этом, по результатам 2025 года, средняя загрузка оздоровительных учреждений составила 93 %, реализовано 17 тысяч путевок, из них 40 % – нерезидентам. Выручка от экспорта услуг составила 5 млн долларов.

«Подписание соглашения для банка - это возможность направлять наши инвестиции туда, где они будут работать эффективнее. Для Национального агентства по туризму – это надежная финансовая опора в реализации государственных программ. Для инвесторов - это доступ к экспертизе дочерней консалтинговой компании банка. Уверен, что наше партнерство придаст новый импульс для развития и качественных изменений в туристической сфере нашей страны», - отметил Виктор Ананич.

В числе приоритетных направлений – и создание современной цифровой среды. В эпоху технологий доступность отдыха начинается с экрана смартфона. Это значит, что повышать качество туристических услуг необходимо, в том числе через цифровизацию: создание удобного бронирования, персонализированных финансовых сервисов и т. д. Так белорусский турпродукт станет понятным, прозрачным и максимально доступным самому широкому кругу потребителей.

«Наше партнерство можно считать катализатором качественных изменений, - говорит директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский. – Беларусбанк может содействовать подготовке туристических схем, созданию и развитию туристических кластеров. В целом у банка накоплен огромный опыт в различных направлениях деятельности, включая маркетинговые исследования, создание бизнес-планов. Все это нам очень пригодится. В ближайшее время проведем ряд исследований, чтобы установить топ самых посещаемых локаций, которые можно будет масштабировать, усовершенствовать для увеличения туристического потока».