УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СБЕР БАНКА 124-ГО ВЫПУСКА

11:02 16.03.2026 Решением Правления ОАО «Сбер Банк» установлен процентный доход по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто двадцать четвертого выпуска. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлен размер процентного дохода на восьмой процентный период по облигациям ОАО «Сбер Банк» 124 выпуска (с 05.04.2026 по 04.07.2026), в размере СР-1,95.