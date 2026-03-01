Банковские новости РБ


В БЕЛАРУСИ В ФЕВРАЛЕ ЗАМЕДЛИЛИСЬ ТЕМПЫ ПРИРОСТА ДЕНЕЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ


14:26 13.03.2026

В Беларуси в феврале 2026 года зафиксировано замедление темпов роста денежного предложения.

Согласно данным Нацбанка, средняя широкая денежная масса увеличилась в годовом выражении на 16,3% (против 17% в прошлом году), а средняя рублевая денежная масса — на 25,7%, что также ниже прошлогоднего показателя в 28,6%.

На фоне общего замедления динамики предложения в стране продолжился устойчивый рост рублевых сбережений. Интерес к национальным активам подтверждается статистикой по депозитам: годовой прирост средней величины срочных рублевых вкладов физических лиц в феврале составил 39,9%, в то время как у юридических лиц этот показатель достиг 12,7%.

Рост доверия к национальной валюте как эффективному средству сбережения способствовал дальнейшему снижению уровня валютизации экономики. Так, доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе увеличилась на 4,9 процентных пункта, достигнув 65,7%.

Параллельно с девалютизацией улучшилась и внутренняя структура рублевой денежной массы. Доля срочных рублевых депозитов в ее составе выросла до 44,3%. В то же время удельный вес наиболее ликвидного агрегата М1, включающего наличные деньги и переводные депозиты, сократился до 51,8%, что свидетельствует о предпочтении субъектами экономики более долгосрочных инструментов накопления.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.03.2026
валюта курс
EUR 3.3597
USD 2.9332
RUB 3.6972
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3625 -0.0187
USD 2.9332 +0.0071
RUB 3.6972 -0.0253
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3950
USD 2.9320 2.9360
RUB 3.6800 3.6900
подробнее

Конвертация в банках
на 13.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1540 1.1570
EUR/RUB 91.9000 92.1900
USD/RUB 79.6000 79.4000
подробнее
