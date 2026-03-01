Банковские новости РБ
В БЕЛАРУСИ В ФЕВРАЛЕ ЗАМЕДЛИЛИСЬ ТЕМПЫ ПРИРОСТА ДЕНЕЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
14:26 13.03.2026
В Беларуси в феврале 2026 года зафиксировано замедление темпов роста денежного предложения.
Согласно данным Нацбанка, средняя широкая денежная масса увеличилась в годовом выражении на 16,3% (против 17% в прошлом году), а средняя рублевая денежная масса — на 25,7%, что также ниже прошлогоднего показателя в 28,6%.
На фоне общего замедления динамики предложения в стране продолжился устойчивый рост рублевых сбережений. Интерес к национальным активам подтверждается статистикой по депозитам: годовой прирост средней величины срочных рублевых вкладов физических лиц в феврале составил 39,9%, в то время как у юридических лиц этот показатель достиг 12,7%.
Рост доверия к национальной валюте как эффективному средству сбережения способствовал дальнейшему снижению уровня валютизации экономики. Так, доля рублевой составляющей в средней широкой денежной массе увеличилась на 4,9 процентных пункта, достигнув 65,7%.
Параллельно с девалютизацией улучшилась и внутренняя структура рублевой денежной массы. Доля срочных рублевых депозитов в ее составе выросла до 44,3%. В то же время удельный вес наиболее ликвидного агрегата М1, включающего наличные деньги и переводные депозиты, сократился до 51,8%, что свидетельствует о предпочтении субъектами экономики более долгосрочных инструментов накопления.
