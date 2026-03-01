ОБЪЕМ РУБЛЕВЫХ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ В БЕЛОРУССКИХ БАНКАХ ВЫРОС ЗА ФЕВРАЛЬ НА 3,3%

13:28 13.03.2026 Срочные рублевые депозиты физлиц в белорусских банках на 1 марта 2026 года составили 16,2 млрд рублей. Как уточняет Telegram-канал Нацбанка, за февраль они увеличились на 520,4 млн рублей, или на 3,3%