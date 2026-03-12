Кассы Национального банка Беларуси пополнились новой партией аттестованных бриллиантов. Об этом сообщает Telegram-канал регулятора.

Ознакомиться с полным перечнем доступных предложений, а также изучить детальные характеристики и актуальные цены можно на официальном сайте Нацбанка.

Продажа драгоценностей осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6.

Стоит отметить, что Национальный банк работает с физическими лицами в двустороннем порядке. Помимо реализации ювелирных камней, ведомство также осуществляет обратный выкуп аттестованных бриллиантов.