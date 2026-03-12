|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
В КАССЫ НАЦБАНКА ПОСТУПИЛА НОВАЯ ПАРТИЯ АТТЕСТОВАННЫХ БРИЛЛИАНТОВ
10:58 13.03.2026
Кассы Национального банка Беларуси пополнились новой партией аттестованных бриллиантов. Об этом сообщает Telegram-канал регулятора.
Ознакомиться с полным перечнем доступных предложений, а также изучить детальные характеристики и актуальные цены можно на официальном сайте Нацбанка.
Продажа драгоценностей осуществляется по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6.
Стоит отметить, что Национальный банк работает с физическими лицами в двустороннем порядке. Помимо реализации ювелирных камней, ведомство также осуществляет обратный выкуп аттестованных бриллиантов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2026
Курсы в банках
на 13.03.2026
Конвертация в банках
на 13.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте