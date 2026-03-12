|О компании
|13.03.2026
Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) И ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
09:39 13.03.2026
ВТБ (Беларусь), администрация индустриального парка «Великий камень» и «Компания по развитию индустриального парка» подписали генеральное соглашение о сотрудничестве.
Каксообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ВТБ, документ предусматривает развитие информационного взаимодействия, организацию и участие в совместных деловых мероприятиях. Соглашение также направлено на расширение возможностей финансового сопровождения проектов резидентов парка.
В ходе встречи стороны отметили заинтересованность в формировании долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, направленного на поддержку инвестиционной активности и развитие деловой среды.
«Соглашение с индустриальным парком «Великий камень» создает дополнительные возможности для укрепления делового сотрудничества и основу для развития взаимодействия с его резидентами. Мы формируем для них бесшовную финансовую среду, в которой инвестиционные ресурсы и инструменты внешнеэкономической деятельности работают как единый механизм. Практика показывает: чтобы успешно экспортировать высокотехнологичную продукцию, мало её произвести – необходимо обеспечить безопасность и скорость каждой трансграничной сделки. Мы готовы поддержать бизнес на всех этапах: от финансирования проектов до поступления экспортной выручки», — отметил заместитель председателя банка ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.
