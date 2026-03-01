Образовательно-деловой тренинг WOMEN’S STYLE в третий раз собрал в столице более 300 представительниц женского предпринимательства. Генеральным партнером мероприятия выступил Беларусбанк, который последовательно поддерживает развитие женского бизнеса в стране.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, участницами тренинга стали руководители компаний, предпринимательницы, собственницы бизнеса и самозанятые из разных сфер: от услуг и торговли до промышленности, IT и логистики. В рамках деловой программы они обсудили современные подходы к управлению, развитие лидерских качеств, стратегию роста бизнеса и личного бренда.

Перед аудиторией выступили практики, руководители и собственники компаний, которые поделились реальными кейсами, управленческим опытом и эффективными инструментами ведения бизнеса. Основной акцент был сделан на развитии управленческих навыков и лидерских компетенций, которые сегодня становятся ключевыми для успешного предпринимательства.

Генеральным партнером мероприятия в третий раз стал Беларусбанк. Он представил участницам решения и программы поддержки женского бизнеса. На площадке банка предпринимательницы смогли узнать о специальных банковских продуктах и возможностях финансирования, а также получить консультации по ведению бизнеса.

С приветственным словом выступила исполнительный директор Екатерина Шкадун.

« Беларусбанк уделяет особое внимание развитию женского предпринимательства. Мы создаем специальные финансовые решения и программы поддержки, которые помогают женщинам уверенно развивать собственное дело, реализовывать бизнес-идеи и достигать новых профессиональных высот», — отметила Екатерина Шкадун.

В рамках тренинга была представлена специальная акция «Женский выбор», которая позволяет оформить пакет услуг расчетно-кассового обслуживания за 1 копейку. Кроме того, для предпринимательниц действуют специальное предложение «Бизнес-Бриллиант» по оформлению кредита, а также карточка Клуба «Леди», открывающая доступ к дополнительным привилегиям и тематическим мероприятиям.

На площадке Беларусбанка для участниц тренинга работала тематическая зона банка. Сотрудники консультировали предпринимательниц по банковским продуктам и услугам для бизнеса, рассказывали о действующих программах поддержки и специальных предложениях для женщин-предпринимателей.

Также в рамках программы тренинга выступили представители Беларусбанка. Директор департамента международного бизнеса Юлия Борзова представила тему «Навстречу миру: поддержка ВЭД от Беларусбанка», в которой рассказала о возможностях банка для компаний, работающих на внешних рынках, и инструментах сопровождения внешнеэкономической деятельности.

Менеджер корпоративного бизнеса Галина Голубович выступила с темой «Бизнес на высоких каблуках. Тренды и инструменты 2026». В своем выступлении она поделилась актуальными тенденциями развития предпринимательства и рассказала о современных финансовых решениях и инструментах, которые помогают женщинам уверенно развивать собственный бизнес.

Беларусбанк последовательно поддерживает инициативы, направленные на развитие предпринимательства, и продолжает создавать новые возможности для реализации бизнес-идей и профессионального роста белорусских женщин.