ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БАНК БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВИЛ АВТОКРЕДИТОВАНИЕ


09:39 12.03.2026

Банк БелВЭБ в марте текущего года возобновил выдачу автокредитов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, средства предоставляются банком на приобретение новых автомобилей и автомобилей с пробегом, мотоциклов, мопедов, как на территории Республики Беларусь, так и из-за границы.

Максимальная сумма кредита при кредитовании на приобретение новых транспортных средств - в пределах платежеспособности заявителя. При кредитовании бывших в эксплуатации транспортных средств - в пределах платежеспособности заявителя, но не более 90% от стоимости приобретаемого транспортного средства с учетом сопутствующих расходов по приобретению транспортных средств.

Срок кредита: от 1 года до 10 лет.

Процентная ставка: 9,90% годовых в первый месяц кредитования, далее 18,49% (СР + 8,74 п.п.). В случае приобретения новых автомобилей белорусского производства: 5,99% в первые 6 месяцев кредитования, далее 16,99% (СР + 7,24 п.п.).

Обратиться за финансированием для покупки автомобиля могут все, кто старше 21 года и не достиг пенсионного возраста (58 лет — для женщин, 63 года для мужчин), являющиеся гражданами Беларуси или имеющие вид на жительство.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.03.2026
валюта курс
EUR 3.3824
USD 2.9261
RUB 3.7225
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3812 -0.0096
USD 2.9261 0
RUB 3.7225 -0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3950 3.4090
USD 2.9280 2.9330
RUB 3.7140 3.7170
подробнее

Конвертация в банках
на 12.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1640
EUR/RUB 91.5000 91.8000
USD/RUB 78.7000 79.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте