Банк БелВЭБ в марте текущего года возобновил выдачу автокредитов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, средства предоставляются банком на приобретение новых автомобилей и автомобилей с пробегом, мотоциклов, мопедов, как на территории Республики Беларусь, так и из-за границы.

Максимальная сумма кредита при кредитовании на приобретение новых транспортных средств - в пределах платежеспособности заявителя. При кредитовании бывших в эксплуатации транспортных средств - в пределах платежеспособности заявителя, но не более 90% от стоимости приобретаемого транспортного средства с учетом сопутствующих расходов по приобретению транспортных средств.

Срок кредита: от 1 года до 10 лет.

Процентная ставка: 9,90% годовых в первый месяц кредитования, далее 18,49% (СР + 8,74 п.п.). В случае приобретения новых автомобилей белорусского производства: 5,99% в первые 6 месяцев кредитования, далее 16,99% (СР + 7,24 п.п.).

Обратиться за финансированием для покупки автомобиля могут все, кто старше 21 года и не достиг пенсионного возраста (58 лет — для женщин, 63 года для мужчин), являющиеся гражданами Беларуси или имеющие вид на жительство.