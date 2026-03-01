|О компании
|12.03.2026
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВОЗОБНОВИЛ АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
09:39 12.03.2026
Банк БелВЭБ в марте текущего года возобновил выдачу автокредитов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, средства предоставляются банком на приобретение новых автомобилей и автомобилей с пробегом, мотоциклов, мопедов, как на территории Республики Беларусь, так и из-за границы.
Максимальная сумма кредита при кредитовании на приобретение новых транспортных средств - в пределах платежеспособности заявителя. При кредитовании бывших в эксплуатации транспортных средств - в пределах платежеспособности заявителя, но не более 90% от стоимости приобретаемого транспортного средства с учетом сопутствующих расходов по приобретению транспортных средств.
Срок кредита: от 1 года до 10 лет.
Процентная ставка: 9,90% годовых в первый месяц кредитования, далее 18,49% (СР + 8,74 п.п.). В случае приобретения новых автомобилей белорусского производства: 5,99% в первые 6 месяцев кредитования, далее 16,99% (СР + 7,24 п.п.).
Обратиться за финансированием для покупки автомобиля могут все, кто старше 21 года и не достиг пенсионного возраста (58 лет — для женщин, 63 года для мужчин), являющиеся гражданами Беларуси или имеющие вид на жительство.
