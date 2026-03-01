Банк БелВЭБ улучшил условия кредитования для населения, снизив процентную ставку по потребительским займам на покупку отечественных товаров.

Как сообщили ЭКОПЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь при оформлении кредита на срок от 2 до 6 месяцев ставка составит 6,99% годовых. Аналогичные условия начали действовать для оплаты образовательных и медицинских услуг.

Помимо привлекательного процента, программа предлагает гибкие условия финансирования. Клиенты могут рассчитывать на сумму до 50 000 рублей для приобретения техники, мебели или стройматериалов. При этом максимальный срок кредитования составляет 5 лет, а для удобства планирования бюджета предусмотрена возможность отсрочки платежа до полугода.

Упрощенный порядок получения средств позволяет оформить кредит всего за один день без справок о доходах и поручителей. Для этого достаточно выбрать товар в любом магазине, получить документы для безналичной оплаты с подтверждением белорусского производства и обратиться в офис банка с паспортом.

Воспользоваться предложением могут граждане Беларуси и постоянно проживающие в стране иностранцы в возрасте от 21 года до 70 лет. Кредит доступен не только наемным работникам, но также индивидуальным предпринимателям и плательщикам налога на профессиональный доход со стажем деятельности от трех месяцев.