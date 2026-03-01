Банковские новости РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

09:23 11.03.2026 ОАО «Белгазпромбанк» с 11 марта 2026 года изменяет условия привлечения вкладов (депозитов) физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прекращается прием денежных средств в депозит «На 3 месяца безотзывный – выгодный». Одновременно с приостановкой данного предложения пересматриваются ставки по другим популярным инструментам. Для вновь открываемых вкладов в национальной валюте установлена следующая доходность: по отзывному депозиту «На 2 месяца выгодный» ставка составит 3,0% годовых, а по безотзывному «На 7 месяцев – выгодный» — 9,5% годовых.