|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМ ПЛАТЕЖЕЙ В КИТАЙ НА 60%
10:39 06.03.2026
ВТБ (Беларусь) по итогам 2025 года увеличили объем платежей в Китай на 60%. При этом доля успешных платежей клиентов малого и среднего бизнеса банка в Китай и Индию составила 99%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, глубокая экспертиза банка и выстроенные каналы для работы с ключевыми азиатскими рынками помогают белорусскому бизнесу осваивать новые направления. Тем более, что многие участники ВЭД перешли на расчеты в национальных валютах партнеров: российских рублях, юанях, рупиях, тенге. Также клиенты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться банковскими гарантиями и аккредитивами, обеспечивающими надежность и безопасность расчетов между партнерами из разных стран.
«ВТБ (Беларусь) обеспечивает прямой и оптимизированный доступ к расчетам в Азии. Платежи в юанях или рупиях проходят быстро, надежно и под нашим полным контролем на всех этапах. Наша экспертиза в работе с азиатскими рынками и документарными продуктами позволяет клиентам уверенно расти, выходить на новые рынки и заключать контракты, которые раньше казались слишком рискованными», — рассказывает заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.
Дополнительную информацию о международных денежных переводах для бизнеса можно получить по телефону 7609 или у персонального менеджера ВТБ (Беларусь).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 05.03.2026
Курсы в банках
на 06.03.2026
Конвертация в банках
на 06.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте