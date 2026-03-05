ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМ ПЛАТЕЖЕЙ В КИТАЙ НА 60%


10:39 06.03.2026

ВТБ (Беларусь) по итогам 2025 года увеличили объем платежей в Китай на 60%. При этом доля успешных платежей клиентов малого и среднего бизнеса банка в Китай и Индию составила 99%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, глубокая экспертиза банка и выстроенные каналы для работы с ключевыми азиатскими рынками помогают белорусскому бизнесу осваивать новые направления. Тем более, что многие участники ВЭД перешли на расчеты в национальных валютах партнеров: российских рублях, юанях, рупиях, тенге. Также клиенты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться банковскими гарантиями и аккредитивами, обеспечивающими надежность и безопасность расчетов между партнерами из разных стран.

«ВТБ (Беларусь) обеспечивает прямой и оптимизированный доступ к расчетам в Азии. Платежи в юанях или рупиях проходят быстро, надежно и под нашим полным контролем на всех этапах. Наша экспертиза в работе с азиатскими рынками и документарными продуктами позволяет клиентам уверенно расти, выходить на новые рынки и заключать контракты, которые раньше казались слишком рискованными», — рассказывает заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.

Дополнительную информацию о международных денежных переводах для бизнеса можно получить по телефону 7609 или у персонального менеджера ВТБ (Беларусь).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2026
валюта курс
EUR 3.3722
USD 2.9013
RUB 3.7365
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3898 +0.038
USD 2.9013 +0.0122
RUB 3.7365 -0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3950
USD 2.9050 2.9140
RUB 3.7150 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 06.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1690
EUR/RUB 91.0000 91.4900
USD/RUB 78.0000 78.4900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте