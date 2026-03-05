ВТБ (Беларусь) по итогам 2025 года увеличили объем платежей в Китай на 60%. При этом доля успешных платежей клиентов малого и среднего бизнеса банка в Китай и Индию составила 99%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, глубокая экспертиза банка и выстроенные каналы для работы с ключевыми азиатскими рынками помогают белорусскому бизнесу осваивать новые направления. Тем более, что многие участники ВЭД перешли на расчеты в национальных валютах партнеров: российских рублях, юанях, рупиях, тенге. Также клиенты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться банковскими гарантиями и аккредитивами, обеспечивающими надежность и безопасность расчетов между партнерами из разных стран.

«ВТБ (Беларусь) обеспечивает прямой и оптимизированный доступ к расчетам в Азии. Платежи в юанях или рупиях проходят быстро, надежно и под нашим полным контролем на всех этапах. Наша экспертиза в работе с азиатскими рынками и документарными продуктами позволяет клиентам уверенно расти, выходить на новые рынки и заключать контракты, которые раньше казались слишком рискованными», — рассказывает заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.

Дополнительную информацию о международных денежных переводах для бизнеса можно получить по телефону 7609 или у персонального менеджера ВТБ (Беларусь).