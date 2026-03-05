ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НА АВТОМОБИЛИ BELGEE И GEELY


10:16 06.03.2026

По партнерским программам Белагропромбанка и СЗАО «Белджи» устанавливаются новые условия на приобретение автомобилей/электромобилей марок Belgee и Geely.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения касаются размеров процентных ставок и сроков грейс-периода по кредитам на автомобили Belgee на общих основаниях и электромобили Geely.

Теперь клиент сам выбирает грейс-период кредита на приобретение моделей S50, X50, X70, X80 марки Belgee и электромобилей EX5, E8, EX2 марки Geely

Новые автомобили Belgee можно приобрести:

по ставке 1,99% годовых в первые 365 дней, со второго года ставка составит СР+7,75;

по ставке 3,99% годовых в первые два года, с третьего года ставка – 17,5% годовых (СР+7,75);

по ставке 5,99% годовых на первые два года, с третьего года проценты будут начисляться по ставке СР+7,75.

Новые электромобили марки Geely можно приобрести:

по ставке 1,99% годовых в первые 365 дней, со второго года – 17,5% (СР+7,75);

по ставке 5,99% годовых в первые два года, с третьего года –17,5% (СР+7,75).

На модели автомобилей Atlas, Coolray, Okavango, Preface, Monjaro марки Geely процентная ставка в первые 365 дней (грейс-период) составит 10% годовых, со второго года – СР + 6,5.

Также в Белагропромбанке для многодетных семей действуют специальные условия на приобретение автомобилей марок Belgee и Geely.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2026
валюта курс
EUR 3.3722
USD 2.9013
RUB 3.7365
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3898 +0.038
USD 2.9013 +0.0122
RUB 3.7365 -0.0093
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3900 3.3950
USD 2.9050 2.9140
RUB 3.7150 3.7240
подробнее

Конвертация в банках
на 06.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1690
EUR/RUB 91.0000 91.4900
USD/RUB 78.0000 78.4900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте