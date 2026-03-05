|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НА АВТОМОБИЛИ BELGEE И GEELY
10:16 06.03.2026
По партнерским программам Белагропромбанка и СЗАО «Белджи» устанавливаются новые условия на приобретение автомобилей/электромобилей марок Belgee и Geely.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения касаются размеров процентных ставок и сроков грейс-периода по кредитам на автомобили Belgee на общих основаниях и электромобили Geely.
Теперь клиент сам выбирает грейс-период кредита на приобретение моделей S50, X50, X70, X80 марки Belgee и электромобилей EX5, E8, EX2 марки Geely
Новые автомобили Belgee можно приобрести:
по ставке 1,99% годовых в первые 365 дней, со второго года ставка составит СР+7,75;
по ставке 3,99% годовых в первые два года, с третьего года ставка – 17,5% годовых (СР+7,75);
по ставке 5,99% годовых на первые два года, с третьего года проценты будут начисляться по ставке СР+7,75.
Новые электромобили марки Geely можно приобрести:
по ставке 1,99% годовых в первые 365 дней, со второго года – 17,5% (СР+7,75);
по ставке 5,99% годовых в первые два года, с третьего года –17,5% (СР+7,75).
На модели автомобилей Atlas, Coolray, Okavango, Preface, Monjaro марки Geely процентная ставка в первые 365 дней (грейс-период) составит 10% годовых, со второго года – СР + 6,5.
Также в Белагропромбанке для многодетных семей действуют специальные условия на приобретение автомобилей марок Belgee и Geely.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 05.03.2026
Курсы в банках
на 06.03.2026
Конвертация в банках
на 06.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте