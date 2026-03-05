По партнерским программам Белагропромбанка и СЗАО «Белджи» устанавливаются новые условия на приобретение автомобилей/электромобилей марок Belgee и Geely.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения касаются размеров процентных ставок и сроков грейс-периода по кредитам на автомобили Belgee на общих основаниях и электромобили Geely.

Теперь клиент сам выбирает грейс-период кредита на приобретение моделей S50, X50, X70, X80 марки Belgee и электромобилей EX5, E8, EX2 марки Geely

Новые автомобили Belgee можно приобрести:

по ставке 1,99% годовых в первые 365 дней, со второго года ставка составит СР+7,75;

по ставке 3,99% годовых в первые два года, с третьего года ставка – 17,5% годовых (СР+7,75);

по ставке 5,99% годовых на первые два года, с третьего года проценты будут начисляться по ставке СР+7,75.

Новые электромобили марки Geely можно приобрести:

по ставке 1,99% годовых в первые 365 дней, со второго года – 17,5% (СР+7,75);

по ставке 5,99% годовых в первые два года, с третьего года –17,5% (СР+7,75).

На модели автомобилей Atlas, Coolray, Okavango, Preface, Monjaro марки Geely процентная ставка в первые 365 дней (грейс-период) составит 10% годовых, со второго года – СР + 6,5.

Также в Белагропромбанке для многодетных семей действуют специальные условия на приобретение автомобилей марок Belgee и Geely.