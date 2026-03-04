ОАО «Паритетбанк» с 6 марта 2026 года изменяет процентные ставки по линейке вкладов в белорусских и российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения затрагивают как классические продукты, оформляемые в офисах, так и онлайн-депозиты, предлагая клиентам широкую шкалу доходности в зависимости от срока размещения.

Наиболее высокие ставки предусмотрены по безотзывным вкладам в белорусских рублях. По продукту «Стабильный доход» доходность составит 4,00% годовых на сроки 35–120 дней, 5,00% на 180 дней и 8,50% для среднесрочных вложений (210–330 дней). Максимальный доход в 13,00% доступен при размещении средств на период от 390 до 1110 дней. При оформлении вклада «Безотзывный Online» ставки увеличиваются на 0,1 п.п. и составляют 4,10%, 5,10%, 8,60% и 13,10% соответственно для тех же временных интервалов.

Для тех, кто предпочитает гибкость в управлении капиталом, обновлены условия по отзывным вкладам в BYN. По вкладу «Клевер» ставка на 35 дней установлена на уровне 2,00%, а на сроки 90, 180 и 390 дней — 3,00%. В мобильном приложении по продукту «Отзывный Online» ставки традиционно чуть выше: 2,10% на минимальный срок и 3,10% на остальные периоды.

Пересмотр условий коснулся и сбережений в российских рублях. Безотзывный вклад «Стабильный доход» теперь предлагает 10,00% годовых на 90 дней и 10,50% на 180 дней, в то время как по «Безотзывному Online» ставка на оба этих срока зафиксирована на уровне 10,10%. В сегменте отзывных депозитов в RUB ставки по вкладу «Клевер» составят 5,50% (90 дней) и 6,00% (180 дней), а при онлайн-оформлении доходность составит 5,60% и 6,10% годовых соответственно.