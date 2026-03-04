ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
05.03.2026   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Статьи
Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРЕДСТАВИЛ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АГРОБИЗНЕСА НА ФОРУМЕ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ


12:24 05.03.2026

В Минске состоялась конференция по цифровизации агропромышленного комплекса «АгроУправление – 2026», ставшая ключевым событием года для аграриев, внедряющих цифровые технологии. Белагропромбанк выступил партнером мероприятия, подчеркнув важность технологического развития отрасли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, конференция собрала рекордное число участников – более 300 специалистов из Беларуси, России и стран СНГ. В отличие от предыдущих лет организаторы сделали упор на практический результат: каждый доклад сопровождался конкретными цифрами эффективности внедрения передовых цифровых технологий.

Главная тема – создание единого цифрового контура предприятия. Участники увидели, как интеграция телематики, систем учета и аналитики превращает разрозненные данные в понятные управленческие решения. Особый интерес вызвали демонстрации точного земледелия и агродронов в действии.

Белагропромбанк был представлен на конференции не только как финансовое учреждение с рядом интересных предложений и продуктов для бизнеса, но и как надежный партнер с комплексными решениями для агробизнеса.

«Для Белагропромбанка участие в подобных мероприятиях – это возможность объединить финансовую поддержку отрасли с внедрением передовых практик. Конференция служит площадкой для обмена опытом между экспертами, фермерами и представителями сельскохозяйственных предприятий. А успех наших клиентов напрямую зависит от их профессионального роста и внедрения инноваций», – рассказала менеджер Управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Татьяна Крутько.

Конференция показала: цифровизация перешла из разряда тренда в необходимость. Предприятия, внедрившие комплексные решения, фиксируют снижение затрат на 15–20% при росте урожайности. Следующий шаг – массовая роботизация процессов, которую обсудят уже в рамках следующей конференции «АгроУправление – 2027».
Курсы валют НБ РБ
с 05.03.2026
валюта курс
EUR 3.3538
USD 2.8891
RUB 3.7458
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3518 -0.0106
USD 2.8891 -0.0005
RUB 3.7458 +0.002
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3710 3.3750
USD 2.8890 2.8970
RUB 3.7300 3.7350
подробнее

Конвертация в банках
на 05.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1690
EUR/RUB 90.4000 90.6000
USD/RUB 77.4000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
