В Минске состоялась конференция по цифровизации агропромышленного комплекса «АгроУправление – 2026», ставшая ключевым событием года для аграриев, внедряющих цифровые технологии. Белагропромбанк выступил партнером мероприятия, подчеркнув важность технологического развития отрасли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, конференция собрала рекордное число участников – более 300 специалистов из Беларуси, России и стран СНГ. В отличие от предыдущих лет организаторы сделали упор на практический результат: каждый доклад сопровождался конкретными цифрами эффективности внедрения передовых цифровых технологий.

Главная тема – создание единого цифрового контура предприятия. Участники увидели, как интеграция телематики, систем учета и аналитики превращает разрозненные данные в понятные управленческие решения. Особый интерес вызвали демонстрации точного земледелия и агродронов в действии.

Белагропромбанк был представлен на конференции не только как финансовое учреждение с рядом интересных предложений и продуктов для бизнеса, но и как надежный партнер с комплексными решениями для агробизнеса.

«Для Белагропромбанка участие в подобных мероприятиях – это возможность объединить финансовую поддержку отрасли с внедрением передовых практик. Конференция служит площадкой для обмена опытом между экспертами, фермерами и представителями сельскохозяйственных предприятий. А успех наших клиентов напрямую зависит от их профессионального роста и внедрения инноваций», – рассказала менеджер Управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Татьяна Крутько.

Конференция показала: цифровизация перешла из разряда тренда в необходимость. Предприятия, внедрившие комплексные решения, фиксируют снижение затрат на 15–20% при росте урожайности. Следующий шаг – массовая роботизация процессов, которую обсудят уже в рамках следующей конференции «АгроУправление – 2027».