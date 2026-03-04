|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|05.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПОВЫШАЕТ КЕШБЭК ЗА ПОКУПКИ К 8 МАРТА
10:30 05.03.2026
ВТБ (Беларусь) в преддверии Международного женского дня повышает кешбэк за безналичные расчеты в самых популярных категориях товаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, бонусы по программе BonusBOX будут начисляться за покупки по платежным и зарплатным картам банка до 8 марта включительно.
Вознаграждение за транзакции от 10 белорусских рублей можно получить за покупки в пекарнях и кондитерских, ресторанах, кинотеатрах, ювелирных магазинах, а также при приобретении косметики, книг и цветов.
«В праздничные дни люди чаще делают подарки и проводят время с близкими. Этой весной мы предлагаем клиентам не только совершать покупки, но и получать за них повышенный кешбэк. Год назад пользователи в праздничный сезон заработали на транзакциях 24 тысячи бонусных баллов. В этом году мы также ожидаем высокую покупательскую активность», – отмечает начальник управления продаж и развития отношений с клиентами ВТБ (Беларусь) Ольга Жора.
Использовать накопленные баллы можно в интернет-банке и приложении VTB Online. Ознакомиться с обновленными возможностями программы можно на странице программы лояльности BonusBOX.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 04.03.2026
Курсы в банках
на 05.03.2026
Конвертация в банках
на 05.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте