ВТБ (Беларусь) в преддверии Международного женского дня повышает кешбэк за безналичные расчеты в самых популярных категориях товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, бонусы по программе BonusBOX будут начисляться за покупки по платежным и зарплатным картам банка до 8 марта включительно.

Вознаграждение за транзакции от 10 белорусских рублей можно получить за покупки в пекарнях и кондитерских, ресторанах, кинотеатрах, ювелирных магазинах, а также при приобретении косметики, книг и цветов.

«В праздничные дни люди чаще делают подарки и проводят время с близкими. Этой весной мы предлагаем клиентам не только совершать покупки, но и получать за них повышенный кешбэк. Год назад пользователи в праздничный сезон заработали на транзакциях 24 тысячи бонусных баллов. В этом году мы также ожидаем высокую покупательскую активность», – отмечает начальник управления продаж и развития отношений с клиентами ВТБ (Беларусь) Ольга Жора.

Использовать накопленные баллы можно в интернет-банке и приложении VTB Online. Ознакомиться с обновленными возможностями программы можно на странице программы лояльности BonusBOX.