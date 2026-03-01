Банк БелВЭБ с 1 марта 2026 года снизил ставки по потребительским кредитам (оформляемым как в офисах банка, так и онлайн на срок от 7 до 60 месяцев), овердрафту и кредитной карте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по указанным кредитам ставка уменьшилась с 18,92% годовых (СР + 9,17 п.п.) до 18,49% годовых (СР + 8,74 п.п.).

Сегодня клиенты чаще всего выбирают онлайн-кредит, для получения которого не требуется посещение офиса банка: кредит можно оформить в веб-приложении UP Online. Максимальная сумма составляет до 50 тыс. рублей, срок — до 7 лет. Процентная ставка зависит от срока кредитования.

Оформление кредита занимает всего несколько минут. Достаточно заполнить анкету в приложении, указав среднемесячный доход за последние три месяца. Справку о доходах предоставлять не нужно.

После одобрения заявки и подписания кредитного договора в UP Online деньги становятся доступны на следующий рабочий день, но не ранее чем через 24 часа.