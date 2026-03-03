Банковские новости РБ

УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СБЕР БАНКА 125-ГО ВЫПУСКА

12:47 04.03.2026 Решением Правления ОАО «Сбер Банк» установлен процентный доход по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто двадцать пятого выпуска. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлен процентный доход: на шестой – девятый процентные периоды по облигациям ОАО «Сбер Банк» 125 выпуска (с 21.03.2026 по 20.03.2027), в размере СР+0,5.