|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СБЕР БАНКА 125-ГО ВЫПУСКА
12:47 04.03.2026
Решением Правления ОАО «Сбер Банк» установлен процентный доход по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто двадцать пятого выпуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлен процентный доход: на шестой – девятый процентные периоды по облигациям ОАО «Сбер Банк» 125 выпуска (с 21.03.2026 по 20.03.2027), в размере СР+0,5.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2026
Курсы в банках
на 04.03.2026
Конвертация в банках
на 04.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте