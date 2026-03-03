ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ПРОЦЕНТНОГО ДОХОДА ПО ОБЛИГАЦИЯМ СБЕР БАНКА 125-ГО ВЫПУСКА


12:47 04.03.2026

Решением Правления ОАО «Сбер Банк» установлен процентный доход по облигациям ОАО «Сбер Банк» сто двадцать пятого выпуска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, установлен процентный доход: на шестой – девятый процентные периоды по облигациям ОАО «Сбер Банк» 125 выпуска (с 21.03.2026 по 20.03.2027), в размере СР+0,5.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2026
валюта курс
EUR 3.3532
USD 2.8896
RUB 3.7438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3624 +0.0024
USD 2.8896 +0.0195
RUB 3.7438 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3550 3.3770
USD 2.8800 2.8920
RUB 3.7350 3.7400
подробнее

Конвертация в банках
на 04.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1650 1.1700
EUR/RUB 90.0000 90.5000
USD/RUB 77.0000 77.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте