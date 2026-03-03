ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


ТЕХНОБАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В МИНСКЕ


09:57 04.03.2026

ОАО «Технобанк» открыло новое отделение банка в одном из микрорайонов столицы – «Минск-Мир».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, расчетно-кассовый центр №9 находится в торговом центре «Авиа Молл» по адресу ул. Братская, 18, 0 этаж и создан для удобства жителей и бизнеса района – в новом отделении клиенты могут получить все основные банковские услуги.

Технобанк стремится создавать комфортные условия для того, чтобы наши клиенты совершали финансовые операции привычными для себя способами там, где это удобно – рядом с домом, поэтому открытие нового отделения Технобанка в микрорайоне "Минск-Мир" это способ сделать банковские услуги ближе к десяткам тысяч жителей Минска.

Здесь можно получить денежные переводы и обменять валюту, оформить кредиты, вклады и платежные карточки, совершить все необходимые платежи. Также расчетно-кассовый центр №9 оказывает полный комплекс услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: расчётное-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, бизнес-карты.

«Мы позаботились о вашем комфорте – система «электронной очереди» поможет избежать ожидания, а квалифицированный и приветливый персонал предоставит подробную консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка», - отметили в банке.

Режим работы РКЦ №9:

кассовые операции: ежедневно с 09:00 до 22:00.

обслуживание физических лиц – ежедневно:

понедельник-пятница: с 09:00 до 20:00;

суббота: с 10:00 до 20:00;

воскресенье: с 10:00 до 17:00.

обслуживание юридических лиц:

понедельник-четверг: с 09:00 до 17:00;

пятница: с 09:00 до 16:30;

выходные: суббота и воскресенье.
