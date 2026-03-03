|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
ТЕХНОБАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В МИНСКЕ
09:57 04.03.2026
ОАО «Технобанк» открыло новое отделение банка в одном из микрорайонов столицы – «Минск-Мир».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, расчетно-кассовый центр №9 находится в торговом центре «Авиа Молл» по адресу ул. Братская, 18, 0 этаж и создан для удобства жителей и бизнеса района – в новом отделении клиенты могут получить все основные банковские услуги.
Технобанк стремится создавать комфортные условия для того, чтобы наши клиенты совершали финансовые операции привычными для себя способами там, где это удобно – рядом с домом, поэтому открытие нового отделения Технобанка в микрорайоне "Минск-Мир" это способ сделать банковские услуги ближе к десяткам тысяч жителей Минска.
Здесь можно получить денежные переводы и обменять валюту, оформить кредиты, вклады и платежные карточки, совершить все необходимые платежи. Также расчетно-кассовый центр №9 оказывает полный комплекс услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: расчётное-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, бизнес-карты.
«Мы позаботились о вашем комфорте – система «электронной очереди» поможет избежать ожидания, а квалифицированный и приветливый персонал предоставит подробную консультацию по любым финансовым продуктам и сервисам банка», - отметили в банке.
Режим работы РКЦ №9:
кассовые операции: ежедневно с 09:00 до 22:00.
обслуживание физических лиц – ежедневно:
понедельник-пятница: с 09:00 до 20:00;
суббота: с 10:00 до 20:00;
воскресенье: с 10:00 до 17:00.
обслуживание юридических лиц:
понедельник-четверг: с 09:00 до 17:00;
пятница: с 09:00 до 16:30;
выходные: суббота и воскресенье.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2026
Курсы в банках
на 04.03.2026
Конвертация в банках
на 04.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте