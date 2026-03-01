ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ПАСПОРТ НЕ НУЖЕН: БЕЛАРУСБАНК ВНЕДРИЛ ЛИЦЕВУЮ БИОМЕТРИЮ


14:43 03.03.2026

Будущее обслуживания клиентов становится реальностью. Беларусбанк внедрил технологию лицевой биометрии, которая позволяет мгновенно подтверждать свою личность и получать доступ к счетам без предъявления документа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в основе технологии – сверхточная нейросеть, обученная на десятках миллионов изображений, что позволяет системе распознавать лица с максимальной точностью в любых условиях. Нейросеть выделяет сотни уникальных признаков лица и превращает их в математическую модель (биометрический вектор), которая и становится вашим цифровым ключом.

Биометрическая аутентификация дает возможность совершать операции по вкладам, текущим счетам, в том числе с использованием платежной карточки, благотворительным счетам, а также осуществлять платежи и переводы в белорусских рублях в отделениях банка путем списания средств со счета.

Чтобы стать пользователем биометрического сервиса, достаточно один раз прийти в отделение банка с документом, удостоверяющим личность. Процедура регистрации занимает всего несколько минут и включает в себя: ознакомление с офертой и памяткой о правах субъекта персональных данных; подписание согласия на обработку персональных данных и акцепт оферты; сдача биометрического образца; создание индивидуального четырехзначного биометрического ПИН-кода.

На данный момент регистрация и обслуживание с использованием лицевой биометрии доступны в двух отделениях: операционная служба Головного офиса (г. Минск, пр-т Дзержинского, 18); операционная служба ЦБУ №514 (г. Минск, ул. Сурганова, 47).

Технология будет постепенно внедряться и в других отделениях банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2026
валюта курс
EUR 3.3532
USD 2.8896
RUB 3.7438
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3624 +0.0024
USD 2.8896 +0.0195
RUB 3.7438 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3660 3.3770
USD 2.8860 2.8900
RUB 3.7300 3.7380
подробнее

Конвертация в банках
на 03.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1685
EUR/RUB 90.1000 90.2900
USD/RUB 77.2000 77.2900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте