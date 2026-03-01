|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
ПАСПОРТ НЕ НУЖЕН: БЕЛАРУСБАНК ВНЕДРИЛ ЛИЦЕВУЮ БИОМЕТРИЮ
14:43 03.03.2026
Будущее обслуживания клиентов становится реальностью. Беларусбанк внедрил технологию лицевой биометрии, которая позволяет мгновенно подтверждать свою личность и получать доступ к счетам без предъявления документа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в основе технологии – сверхточная нейросеть, обученная на десятках миллионов изображений, что позволяет системе распознавать лица с максимальной точностью в любых условиях. Нейросеть выделяет сотни уникальных признаков лица и превращает их в математическую модель (биометрический вектор), которая и становится вашим цифровым ключом.
Биометрическая аутентификация дает возможность совершать операции по вкладам, текущим счетам, в том числе с использованием платежной карточки, благотворительным счетам, а также осуществлять платежи и переводы в белорусских рублях в отделениях банка путем списания средств со счета.
Чтобы стать пользователем биометрического сервиса, достаточно один раз прийти в отделение банка с документом, удостоверяющим личность. Процедура регистрации занимает всего несколько минут и включает в себя: ознакомление с офертой и памяткой о правах субъекта персональных данных; подписание согласия на обработку персональных данных и акцепт оферты; сдача биометрического образца; создание индивидуального четырехзначного биометрического ПИН-кода.
На данный момент регистрация и обслуживание с использованием лицевой биометрии доступны в двух отделениях: операционная служба Головного офиса (г. Минск, пр-т Дзержинского, 18); операционная служба ЦБУ №514 (г. Минск, ул. Сурганова, 47).
Технология будет постепенно внедряться и в других отделениях банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 03.03.2026
Курсы в банках
на 03.03.2026
Конвертация в банках
на 03.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте