Будущее обслуживания клиентов становится реальностью. Беларусбанк внедрил технологию лицевой биометрии, которая позволяет мгновенно подтверждать свою личность и получать доступ к счетам без предъявления документа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в основе технологии – сверхточная нейросеть, обученная на десятках миллионов изображений, что позволяет системе распознавать лица с максимальной точностью в любых условиях. Нейросеть выделяет сотни уникальных признаков лица и превращает их в математическую модель (биометрический вектор), которая и становится вашим цифровым ключом.

Биометрическая аутентификация дает возможность совершать операции по вкладам, текущим счетам, в том числе с использованием платежной карточки, благотворительным счетам, а также осуществлять платежи и переводы в белорусских рублях в отделениях банка путем списания средств со счета.

Чтобы стать пользователем биометрического сервиса, достаточно один раз прийти в отделение банка с документом, удостоверяющим личность. Процедура регистрации занимает всего несколько минут и включает в себя: ознакомление с офертой и памяткой о правах субъекта персональных данных; подписание согласия на обработку персональных данных и акцепт оферты; сдача биометрического образца; создание индивидуального четырехзначного биометрического ПИН-кода.

На данный момент регистрация и обслуживание с использованием лицевой биометрии доступны в двух отделениях: операционная служба Головного офиса (г. Минск, пр-т Дзержинского, 18); операционная служба ЦБУ №514 (г. Минск, ул. Сурганова, 47).

Технология будет постепенно внедряться и в других отделениях банка.