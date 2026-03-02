ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


РУКОВОДСТВО БНБ-БАНКА 5 МАРТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»


12:58 03.03.2026

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, получить ответы на вопросы можно будет с 9:00 до 12:00 по номеру телефона приемной: +375 (17) 388 88 83.

Справки и консультации о деятельности банка можно ежедневно и круглосуточно получить по телефонам горячей линии БНБ-Банка: +375 (17/33/29) 309 7 309 и по короткому номеру 7309.
