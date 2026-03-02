|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК РАСШИРЯЕТ ПАРТНЕРСКУЮ ПРОГРАММУ КРЕДИТОВАНИЯ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ GEELY
11:01 03.03.2026
Белагропромбанк расширяет возможности совместной партнерской программы с СЗАО «Белджи» на приобретение автомобилей/электромобилей марки Geely.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты банка могут оформить специальный кредит на покупку новых электромобилей Geely EX2, произведенных на территории Республики Беларусь.
Кредит на автомобиль выдается на длительный срок до 10 лет по ставке от 9% годовых, покрывая до 90% его стоимости. Оформить запрос можно через систему дистанционного обслуживания или в офисе банка. На рассмотрение заявки уходит не более 5 рабочих дней.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2026
Курсы в банках
на 03.03.2026
Конвертация в банках
на 03.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте