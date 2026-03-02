ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Банковские новости РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК РАСШИРЯЕТ ПАРТНЕРСКУЮ ПРОГРАММУ КРЕДИТОВАНИЯ НА ЭЛЕКТРОМОБИЛИ GEELY


11:01 03.03.2026

Белагропромбанк расширяет возможности совместной партнерской программы с СЗАО «Белджи» на приобретение автомобилей/электромобилей марки Geely.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты банка могут оформить специальный кредит на покупку новых электромобилей Geely EX2, произведенных на территории Республики Беларусь.

Кредит на автомобиль выдается на длительный срок до 10 лет по ставке от 9% годовых, покрывая до 90% его стоимости. Оформить запрос можно через систему дистанционного обслуживания или в офисе банка. На рассмотрение заявки уходит не более 5 рабочих дней.
