ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛАГРОПРОМБАНКА 3 МАРТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

14:17 02.03.2026 Заместитель председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» 3 марта 2026 года проведет прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, граждане и юридические лица с 14:00 до 15:00 могут обратиться по номеру телефона +375 17 397 83 95 по актуальным для них вопросам: текущая ликвидность банка; кредитные ресурсы и операции на межбанковском рынке и дилинговые операции; валютное регулирование и контроль; организация наличного денежного оборота и кассовой работы, деятельности с наличными драгоценными металлами и камнями; возврат проблемных кредитов; экономическая безопасность и специальные расследования; правовое обеспечение деятельности банка.