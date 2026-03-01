ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.03.2026   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Банковские новости РБ


ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛАГРОПРОМБАНКА 3 МАРТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»


14:17 02.03.2026

Заместитель председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» 3 марта 2026 года проведет прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, граждане и юридические лица с 14:00 до 15:00 могут обратиться по номеру телефона +375 17 397 83 95 по актуальным для них вопросам: текущая ликвидность банка; кредитные ресурсы и операции на межбанковском рынке и дилинговые операции; валютное регулирование и контроль; организация наличного денежного оборота и кассовой работы, деятельности с наличными драгоценными металлами и камнями; возврат проблемных кредитов; экономическая безопасность и специальные расследования; правовое обеспечение деятельности банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2026
валюта курс
EUR 3.3675
USD 2.8701
RUB 3.7503
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2026
валюта курс +/-
EUR 3.3600 -0.015
USD 2.8701 +0.0165
RUB 3.7503 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3750
USD 2.8650 2.8690
RUB 3.7330 3.7350
подробнее

Конвертация в банках
на 02.03.2026
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1760 1.1780
EUR/RUB 90.1000 90.4900
USD/RUB 76.7000 76.7900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте