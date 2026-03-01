|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.03.2026
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Банковские новости РБ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛАГРОПРОМБАНКА 3 МАРТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
14:17 02.03.2026
Заместитель председателя Правления ОАО «Белагропромбанк» 3 марта 2026 года проведет прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, граждане и юридические лица с 14:00 до 15:00 могут обратиться по номеру телефона +375 17 397 83 95 по актуальным для них вопросам: текущая ликвидность банка; кредитные ресурсы и операции на межбанковском рынке и дилинговые операции; валютное регулирование и контроль; организация наличного денежного оборота и кассовой работы, деятельности с наличными драгоценными металлами и камнями; возврат проблемных кредитов; экономическая безопасность и специальные расследования; правовое обеспечение деятельности банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.03.2026
Итоги торгов на БВФБ
на 02.03.2026
Курсы в банках
на 02.03.2026
Конвертация в банках
на 02.03.2026
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2026, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте